Champions, Real Madrid: 1,5 milioni a giocatori per il doblete

Vinta la Liga, è scattata la corsa al doblete in casa Real Madrid. Come riferisce Marca, Florentino Perez ha accettatto e convalidato le richieste dei giocatori che avevano chiesto un premio di 1,5 milioni di euro a testa in caso di doblete (campionato più Champions League), impresa che in casa blancos non avviene dal 1958.



Una cifra enorme, considerando che l'anno scorso, per l'Undecima, il presidente madridista aveva pagato un bonus di 700.000 euro a testa: nel 2017 la cifra stanziata sarebbe quindi più che raddoppiata.



Anche in casa Juventus il premio sale rispetto all'ultima finale: nel 2015 Agnelli aveva promesso 300.000 euro a giocatore, in caso di successo a Cardiff saranno 350.000. Se sarà sconfitta, il presidente bianconero pagherà comunque 270.000 euro a testa come bonus per il secondo posto in Champions.