Champions: Real e Tottenham avanti, Liverpool shock

Dopo le due gare delle 18, il martedì sera di Champions League ha regalato emozioni e gol a valanga (ben 24 in sole sei partite). Il quinto turno certifica la rinascita del Real Madrid e dei suoi bomber Benzema e Cristiano Ronaldo (che fa 113 in Champions), porta il Tottenham tra le grandi d'Europa e restituisce al Liverpool il "favore" fatto al Milan ad Istanbul nel 2005. Il Manchester City di Guardiola è una macchina perfetta, mentre il Monaco dello scorso anno è ormai soltanto un lontano ricordo, come il Dortmund che qualche anno incantava l'Europa col suo gioco... Ecco come sono andate le gare.

GIRONE E SIVIGLIA-LIVERPOOL 3-3

Il pareggio in extremis del Maribor sul campo dello Spartak Mosca è una grande notizia per entrambe le squadre, che con un successo sarebbero matematicamente qualificate. La partita si indirizza però prestissimo in direzione di Liverpool, che passa in vantaggio dopo solo due minuti grazie al gol di Firmino su schema da calcio d'angolo. Gli spagnoli accusano il colpo e ci mettono qualche minnuto per riordinare le idee, ma intorno al 20' sono due volte pericolosissimi prima con Nolito (palo interno) e poi con Ben Yedder (diagonale fuori di poco). La reazione dei Reds è veemente, Sergio Rico dice di no a Firmino in uno contro uno, ma sul corner che ne scaturisce sbuca Mané sul secondo palo e fa 2-0 con lo stesso identico schema del primo gol, questa volta con Firmino in verse di assist-man. Alla mezz'ora poi Mané scappa in contropiede e restituisce il favore all'attaccante brasiliano, che da due passi fa 3-0 e mette a segno la doppietta personale.

Sembra fatta per i Reds, che però sanno bene che un 3-0 a fine primo tempo non è garanzia di successo e infatti dopo 5' minuti nella ripresa stavolta è il Siviglia a sfruttare al meglio un corner di Banega e ad accorciare le distanze con Ben Yedder. Dopo il gol i padroni di casa ci credono, il Sanchez Pizjuan è una bolgia e al 60' gli andalusi vanno addirittura 2-3 grazie a Ben Yedder, che trasforma (due volte) il rigore concesso per un ingenuo fallo di Moreno. Dopo l'uno-due andaluso il Liverpool si riorganizza e prova a chiudere ogni spazio, col passare dei minuti le energie nervose del Siviglia calano e Emre Can va vicino a chiuderla a 10' dalla fine. Nel finale è assedio dei padroni di casa, che all'ultimo minuto disponibile completano la rimonta trovando il gol dell'incredibile 3-3 con Pizarro e lasciando apertissimo il discorso qualificazione. SPARTAK MOSCA-MARIBOR 1-1

L'undici di Carrera parte subito forte e sfiora il vantaggio: Pasalic calcia alle stelle in area avversaria. La formazione russa fatica a trovare varchi anche se si presenta ancora dalle parti di Handanovic: il colpo di testa di Zé Luis non inquadra lo specchio della porta. Gli ospiti non si limitano a difendere ma tentano anche qualche proiezione in avanti: il destro di Vrhovec termina sul fondo. Sul fronte opposto i tentativi dello Spartak vanno a sbattere sul muro rivale. Nella ripresa gli sloveni vanno a un passo dall'1-0: Suler colpisce il palo sulla punizione di Vrsic. Si tratta di un lampo: con il trascorrere dei minuti l'intensità del match si abbassa notevolmente e le due squadre si annullano. Soltanto nel finale i padroni di casa aumentano i giri del motore: Zé Luis fallisce di testa l'1-0 (cross di Zobnin) ma si fa perdonare all'82' sbloccando il risultato grazie a un tocco di sinistro sotto porta. I Viola reagiscono rabbiosamente gettandosi in avanti: Mesanovic agguanta il pari in pieno recupero ribadendo in rete quasi sulla linea. Classifica: Liverpool 9, Siviglia 8, Spartak 6, Maribor 2

GIRONE F (Napoli) NAPOLI-SHAKHTAR DOTETSK 3-0 (cronaca e tabellino) MANCHESTER CITY-FEYENOORD 1-0

I Citizens arrivano a questa sfida lanciatissimi dopo 16 risultati utili consecutivi tra cui un solo pareggio e gli olandesi lo sanno bene. L'atteggiamento del Feyenoord è a dir poco prudente, gli ospiti tengono almeno 7/8 uomini fissi dietro la linea della palla e provano a controllare le iniziative dei talenti del City, che comunque sembrano poco motivati e vanno nettamente più piano del solito. Nel primo tempo la partita è piuttosto noiosa e le occasioni si contano sulle dita di una mano, la migliore è per il Kun Aguero, che però non è preciso e mette sul fondo. Col passare dei minuti il Feyenoord, confortato dalla tenuta difensiva, prende coraggio e sul tramonto della prima frazione ha anche l'occasione per il vataggio.

La partita si mantiene piuttosto lenta e soporifera anche nella ripresa, da segnalare nei primi 20 minuti solo un tiro fuori di poco di de Bruyne e l'ammonizione "strategica" dello stesso belga, che era diffidato. Il City gioca stabilmente nella metà campo degli olandesi, Yaya Touré sfiora l'1-0 con una punizione a giro a metà secondo tempo, ma il Feyenoord sfiora clamorosamente il vantaggio in contropiede (bravissimo Ederson). A questo punto il City ha un sussulto d'orgoglio e alza il ritmo, Aguero mette incredibilmente fuori da due passi, ma nel finale Sterling riesce finalmente a sfondare il muro eretto dagli olandesi e a segnare l'1-0 finale. Non una prestazione eccezionale per la squadra di Guardiola, che però centra la quinta vittoria in altrettante gare, sperando per il Napoli che non abbia alcuna intenzione di fermarsi. Classifica: Manchester City 15, Shakhtar Donetsk 9, Napoli 6, Feyenoord 0

GIRONE G MONACO-LIPSIA 1-4

Il Monaco di Mbappé, Mendy e Bakayoko che sfidò la Juventus in semifinale è un lontano ricordo. Dopo il deludente pareggio in Ligue 1 che l'ha fatta scivolare a meno 6 dal Psg in campionato, la squadra di Jardim cade rovinosamente in casa contro il Lipsia e dice addio alle coppe europee. Avvio subito in salita per i padroni di casa, che al 5' vanno sotto a causa di un clamoroso autogol di Jemerson e 4 minuti dopo vanno addirittura 0-2 puniti da un altro disastro difensivo del difensore brasiliano classe 1992, che spalanca la porta a Werner. I francesi provano a reagire con Falcao (intervento super di Gulacsi), ma alla mezz'ora lo stesso attaccante colombiano causa il calcio di rigore che Werner scaraventa sotto la traversa per il 3-0 Lipsia. Sul tramonto del primo tempo Falcao si fa perdonare e sulla punizione di Rony Lopes insacca di testa l'1-3, per i biancorossi però non c'è neanche il tempo di crederci, perché un minuto dopo Naby Keita firma il poker tedesco.

Il quarto gol taglia definitivamente le gambe ai biancorossi, che probabilmente iniziano a pensare anche all'importantissima sfida di campionato con il Psg e tirano i rremi in barca, senza provare neanche a riaprire il match. Il Lipsia controlla senza troppe difficoltà e si porta a casa tre punti fodamentali per il discorso qualificazione, che si deciderà negli ulimi 90 minuti. BESIKTAS-PORTO 1-1

Il Besiktas pareggia 1-1 con il Porto alla Vodafone Arena e si qualifica per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale. Il match stenta a decollare fino al 19', quando José Sà respinge in qualche modo il destro di Babel da fuori. 10' più tardi gli ospiti passano: dalla destra Ricardo Pereira mette in mezzo e Felipe di prima con un gran destro batte Fabri. La reazione dei bianconeri non si fa attendere: Quaresma impegna Josè Sà da posizione ravvicinata. Le Aquile nere tuttavia continuano a concedere spazi invitanti in difesa: Aboubakar conclude alto su un nuovo invito di Ricardo Pereira. In un susseguirsi incessante di emozioni, al 41' arriva il pari firmato da Talisca che deposita in rete su assist di Tosun. Nel secondo tempo il Besiktas prova ad alzare i ritmi: Babel centra una clamorosa traversa con un bolide di destro mentre Quaresma chiama José Sà a un super intervento. Il Porto risponde con il solito Ricardo Pereira che spreca un rigore in movimento (esterno destro a lato). Il sottile equlibrio regge fino al triplice fischio conclusivo. Classifica: Besiktas 11, Porto 7, Lipsia 7, Monaco 2

GIRONE H BORUSSIA DORTMUND-TOTTENHAM 1-2

Il Dortmund arriva a questa sfida in crisi nera dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime 8 gare (per altro in Coppa di Germania) e con l'imperativo di conquistare almeno un punto per sperare nella qualificazione all'Europa League. L'avvio di gara dei gialloneri, che ritrovano Aubameyang dopo l'esclusione di Stoccarda (pessimo rapporto col resto dello spogliatoio), è incoraggiante, ma al 20' l'attaccante gabonese si mangia il vantaggio solo davanti a Lloris. Passano appena 10 minuti, però, e Aubameyang si fa perdonare trovando il gol con un destro incrociato dopo un fantastico assist di tacco di Yarmolenko. Il Tottenham, lontano parente di quello che ha asfaltato il Real Madrid nell'ultimo turno, fatica a reagire e a rendersi pericoloso, ma in chiusura di primo tempo va vicinissmo al pareggio con il colpo di testa di Eric Dier su cui si supera Burki.

Il portiere dei gialloneri non può niente però sul tiro dal limite di Harry Kane, che in apertura di ripresa sigla l'1-1 gelando il Muro Giallo. Una volta che gli inglesi trovano il gol del pareggio, il ritmo della partita cala notevolmente, complici anche le notizie che arrivano da Nicosia, dove il Real sta dilagando. Le occasioni da una parte e dall'altra sono poche e allora per sbloccare il risultato di parità ci vuole la grande giocata di Alli, che ridicolizza Bartra in velocità e serve Son per il 2-1 (per il sudcoreano è addirittura l'ottavo gol in carriera contro il Borussia Dortmund). 5 minuti dopo gli Spurs avrebbero anche l'occasione per il tris, ma il colpo di testa di Erikssen finisce alto di poco. Poco importa, perché la vittoria garantisce il primo posto del girone agli Spurs, mentre per i gialloneri il destino in Europa League dipenderà dall'ultima giornata. APOEL NICOSIA-REAL MADRID 0-6

Il Real arriva a Nicosia in un momento certo non facile (Barcellona a più 10 in campionato) sperando di ritrovare certezze e a caccia della qualificazione agli ottavi. Dopo qualche difficoltà iniziale nel trovare gli spazi giusti (ci prova Ronaldo due volte da fuori), i Blancos sbloccano la partita verso la metà del primo tempo con un fantastico destro al volo da fuori area di Modric , che festeggia nel migliore dei modi il record di croato con più presenze nella storia della Champions League. I padroni di casa reggono ancora un quarto d'ora poi crollano letteralmente, affondati dalle reti di Benzema, che non segnava in Champions da 279 giorni (dalla partita col Napoli dello scorso anno), Nacho, e ancora Benzema per gentile concessione di Roanldo, che serve il compagno dopo un contropiede perfetto. L'attaccante francese, che aveva segnato solo due gol in stagione finora, ne ha fatti due in 45 minuti.

4 gol e neanche uno di CR7? Passano soltanto due minuti della ripresa e il portoghese sale in cielo e di testa fa 5-0 aggiornando le sue incredibili statistiche in Champions League, che con la rete del 6-0 segnata poco dopo recitano 8 gol in 5 partite in questa edizione (con 3 doppiette) e 113 totali. Una volta segnato il sesto gol i Blancos possono ritenersi soddisfatti e abbassano notevolmente il ritmo, non succede praticamente più nulla fino al triplice fischio di Dias. Classifica: Tottenham 13, Real Madrid 10, Borussia Dortmund 2, Apoel Nicosia 2