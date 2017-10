Champions, Real bloccato dal Tottenham. Liverpool e Spartak Mosca show

Nella terza giornata di Champions League lo Shakhtar Donetsk passa 2-1 sul campo del Feyenoord (girone del Napoli) e vola al secondo posto in classifica. Nel gruppo E Liverpool a valanga sul campo del Maribor e roboante vittoria dello Spartak Mosca di Carrera contro il Siviglia (scavalcato proprio dai russi, ora primi con i Reds). Nel gruppo G vola il Besiktas, corsaro a Montecarlo e a punteggio pieno: il Monaco di Jardim è a un passo dal baratro. Sorride il Lipsia che batte il Porto superandolo in classifica. Infine nel gruppo H solo un pari (1-1) per il Dortmund sul campo dell'Apoel Nicosia: le due squadre restano appaiate all'ultimo posto a quota 1. Stesso risultato nel big match Real Madrid-Tottenham: merengues e Spurs guidano la classifica a braccetto a 7 punti.



Sfoglia le schede per i resoconti delle partite. QUI I TABELLINI E LE CLASSIFICHE

GRUPPO F FEYENOORD-SHAKHTAR 1-2

Agli olandesi bastano 7' per passare: sinistro di Vilhena, risposta imperfetta di Pyatov e tap-in vincente di Berghuis da due passi. I padroni di casa abbassano i ritmi con il passare dei minuti mentre lo Shakhtar alza il pressing e agguanta il pari al 24': Fred buca la retroguardia ucraina grazie a una splendida verticalizzazione e Bernard insacca dopo aver dribblato Jones. Nella ripresa i Minatori ribaltano la gara: Bernard sigla la sua personale doppietta di testa dopo la volata di Butko a destra. I rosso-bianchi non riescono a reagire e non basta l'espulsione di Rakitskiy (doppio giallo) a risvegliarli.

GRUPPO E MARIBOR-LIVERPOOL 0-7

I Reds passano in vantaggio già al 4': Salah sfonda sulla fascia destra e offre a Firmino un pallone soltanto da depositare in rete. La squadra di Klopp insiste e raddoppia al 13' con Coutinho abile a sfruttare al volo di destro l'assist di Milner. Non c'è partita e al 20' arriva anche il tris di Salah: l'egiziano ex Roma, servito da Firmino nello spazio, batte di sinistro Handanovic. L'onda inglese è inarrestabile: ancora Salah (40') capitalizza l'invito di Moreno. Nella ripresa il copione resta immutato: Firmino arrotonda al 54' grazie a una leggera deviazione (punizione di Coutinho), quindi Chamberlain all'86' e Trent Alexander-Arnold al 90' fissano il risultato in maniera definitiva.



SPARTAK MOSCA-SIVIGLIA 5-1

Alla prima vera occasione i padroni di casa sbloccano il match al 18': traversone di Eshchenko dalla destra e stacco di Quincy Promes che beffa a centro area Rico. La squadra di Berizzo si riorganizza e trova l'1-1 al 30': Kjaer risolve di sinistro una mischia sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nel secondo tempo il Siviglia va più volte vicino al raddoppio (Kombarov respinge sulla linea il tiro di Ben Jadder) ma a segnare è la formazione russa grazie al mancino di Melgarejo che si infila all'angolino. Al 67' l'undici di Carrera allunga con la girata mancina al volo di Glushakov (cross di Kombarov) e chiude i giochi al 74': l'ex milanista Luiz Adriano evita Rico e di destro fa espoldere per la quarta volta la Otkrytie Arena. Allo scadere c'è tempo anche per il 5-1 di Quincy Promes.

GRUPPO G MONACO-BESIKTAS 1-2

La formazione di Jardim prende in mano il gioco fin dai primi minuti faticando però a trovare gli spazi giusti. A poco a poco il Besiktas prende coraggio e prova a rispondere colpo su colpo alle avanzate biancorosse. Al 30' Falcao rompe gli equilibri con un delizioso tocco di punta dopo un dribbling stretto al termine di un'iniziativa di Keita. La gioia francese dura soltanto 3': Quaresma crossa alla grande e Tosun di testa svetta in mezzo alla difesa rivale. Nella ripresa il numero 23 si ripete: Arslan colpisce il palo e l'attaccante è il più lesto di tutti a insaccare. Le Aquile Nere non si rintanano ma al contrario cercano il colpo del ko mentre i campioni di Francia non hanno più la forza per rispondere.



LIPSIA-PORTO 3-2

La difesa dei lusitani sbanda pericolosamente in avvio e viene punita all'8': José Sa pasticcia sulla conclusione di Bruma e Orban ne approfitta per portare avanti i suoi. La squadra tedesca non si accontenta e va alla ricerca del raddoppio ma a sorpresa subisce la rete del pari: la mezza girata di Aboubakar su sponda di Felipe fa secco Gulacsi. I biancorossi si rigettano in avanti piazzando un tremendo uno-due tra il 38' e il 40': prima Fosberg (destro preciso) e poi Augustin (freddo davanti a José Sa) sembrano indirizzare la gara. Al 44' Marcano in mezza acrobazia sugli sviluppi di corner accorcia però le distanze. Chi si attende un forcing dei Draghi nel secondo tempo rimane deluso: il Lipsia manca ripetutamente il 4-2 e al 90' può festeggiare