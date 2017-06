Champions: Real, Bayern, City e Psg incubo di Juventus e Napoli

Con la fine dei gironi e il completamento delle qualificate, la Champions League ha le sue magnifiche sedici squadre pronte a darsi battaglia negli ottavi di finale. L'Italia ci arriva con i due primi posti di Juventus e Napoli, una posizione che - diversamente dal solito - non mette granché al riparo le squadre da un sorteggio (previsto lunedì alle 12, diretta su Premium Sport HD) più favorevole.



Tra le seconde troviamo Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Manchester City anche se tutte, per un motivo o l'altro, non sono al massimo della forma (ma in primavera potrebbe essere tutt'altro discorso). Sicuramente sarebbero tutti incroci suggestivi, basti pensare a un confronto tra Juve e la coppia Zidane/Morata ma anche il ritorno di Ancelotti in Italia con i bavaresi oppure il Cavani francese che riabbraccerebbe il San Paolo e infine il tiki-taka di Guardiola versione inglese.



Probabilmente ai bianconeri non spiacerebbe trovare la seconda qualificata del girone del Napoli, il Benfica, mentre i partenopei eviterebbero l'altra squadra del girone juventino (il Siviglia) per pescare Porto o Bayer Leverkusen. Anche se le probabilità dicono altro: la Juventus ha il 18,5% di possibilità di beccare il Real agli ottavi, gli azzuri sono al 17,6%. Il City è rispettivamente al 16,5% e 16,4%. Insomma, seguendo i numeri, è altamente probabile un sorteggio Juventus-Real e Napoli-City o Juventus-City e Napoli-Real. Ma alle urne potrebbe essere tutta un'altra storia.