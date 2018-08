Champions, Ramos saluta Salah: la reazione dell'egiziano è gelida

Sono passati più di tre mesi dalla finale di Champions League 2017/18 ma Mohammed Salah non sembra avere ancora perdonato Sergio Ramos per il fallo che aveva costretto l'egiziano a uscire dal campo dopo un quarto d'ora (oltre a costringerlo a un recupero lampo in vista dei Mondiali). Ieri a Montecarlo, durante i sorteggi dei gironi della nuova Champions, dopo aver ritirato il premio come miglior difensore della scorsa edizione, Ramos ha incrociato Salah e gli ha posato una mano sulla spalla non trovando reazioni da parte dell'attaccante del Liverpool.

Mohamed Salah no saludó a Sergio Ramos por la obtención del premio como mejor defensa.



Ramos lesionó a Salah en la pasada final de Champions League entre Real Madrid y Liverpool.





La reazione gelida di Momo fa capire come il rapporto tra i due è ancora lontano dall'essere cordiale.