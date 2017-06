Champions, Rakitic: "Juve senza difetti, top anche in Europa"

L'11 aprile incombe, il pensiero va inevitabilmente a Juventus-Barcellona, gara d'andata dei quarti di Champions. Ivan Rakitic, l'uomo che sbloccò la finale di due anni fa con il gol dell'1-0, l'uomo a cui i bianconeri sembravano fortemente interessati la scorsa estate, ha messo a nudo la sua "attesa" in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco i passaggi principali



"Conosco gli italiani… Vi piace lasciare la pressione agli altri. La Juve una squadra in crescita? Da quanti anni vince la Serie A? Sei? Ecco, appunto. Prima cosa: due anni fa era in finale di Champions, non è che non ha giocato il torneo negli ultimi 5 anni. E poi per me la Juve, quando si parla di calcio italiano, è un punto di riferimento preciso, e posso estendere il concetto anche all'Europa. Ha una storia spettacolare e oggi è tra i 5-10 migliori club al mondo, è difficile da affrontare ed è abituata a vincere, ce l'ha nel dna. Sarà una sfida complicata per noi".



"Dopo il sorteggio eravamo tutti scontenti. Li abbiamo affrontati due anni fa in finale e sappiamo quanto sono forti. E lo stesso mi ha detto Mandzukic, non ci volevano. Però la Champions è così: nel 2015 nella fase ad eliminazione diretta abbiamo sfidato solo campioni in carica nei rispettivi Paesi: Juve, Bayern, Psg e City".



"Difetti della Juve non ne vedo. Da anni ha le idee molto chiare, è una squadra nella quale le cose non succedono per caso. Per questo sarà dura: sa giocare sotto pressione, anche quando va sotto non perde la testa e se va in vantaggio sa cosa fare. Una squadra molto molto completa, candidata alla vittoria in ogni competizione"