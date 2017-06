Champions, Rakitic: "Barcellona, in semifinale dovevamo esserci noi"

L'eliminazione brucia ancora. Il Barcellona è rimasto a zero nelle due partite con la Juve e, per quanto visto in campo, in realtà avrebbe poco da recriminare. Eppure Ivan Rakitic fa ancora fatica ad accettare il verdetto del campo e quando gli chiedono delle semifinali, risponde così: "Non ho visto molto, ho preferito giocare con le mie figlie a casa, ma ho visto i risultati e le sintesi". Due anni fa, del resto, con la Juve andò diversamente e proprio Rakitic segnò il gol che sbloccò il risultato della finale di Berlino vinta 3-1 dai blaugrana.



L'intervista a Mundo Deportivo ruota in realtà intorno al Real Madrid e al duello in Liga, ma è inevitabile che le parole di Rakitic rimandino al doppio confronto con la Juve: "Non avevo grande voglia di vedere le semifinali perché credo che dovevamo esserci noi lì, ma il calcio non sempre ti dà quello che ti meriti. Magari non abbiamo fatto tutto nel modo migliore possibile, perciò ho preferito stare con la famiglia: la verità è che provo ancora rabbia. Dovremo lottare per essere lì dove dobbiamo stare (tra le prime quattro, n.d.r.) la prossima stagione".