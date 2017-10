Champions, Qarabag-Atletico 0-0: che regalo per la Roma

Il mercoledì di Champions League si apre con una sorpresa davvero inaspettata. A Baku l'Atletico Madrid del Cholo Simeone si fa clamorosamente fermare sullo 0-0 dal Qarabag fanalino di coda del Girone C e fa un grande favore alla Roma, che può scendere in campo a Londra più serena visto il risultato degli spagnoli.

Partita davvero deludente per i colchoneros, che confermano il pessimo periodo di forma con una prestazione al di sotto delle aspettative: con questo hanno raccolto soltanto due punti nelle prime tre gare della competizione. Poche emozioni nel primo tempo, nel quale i padroni di casa partono a mille sfruttando l'approccio molle degli ospiti e col passare dei minuti trovano coraggio e cominciano anche a credere all'impresa. Gli azeri creano spesso le premesse per il gol del vantaggio, ma la scarsa precisione al tiro e nell'ultimo passaggio grazia gli spagnoli, che vanno al riposo sullo 0-0 e possono recriminare solo per una grande occasione fallita da Griezmann (grande parata col piede di Sehic).

Prende il via la ripresa e ti aspetti l'assalto dell'Atletico Madrid, ma le azioni offensive dei colchoneros sono disordinate e confuse e la difesa azera mette spesso in fuorigioco gli attaccanti biancorossi. A metà secondo tempo gol giustamente annullato a Griezmann per fuorigioco, poi diventa protagonista l'arbitro francese Buquet, che nega due rigori ai padroni di casa. Decisione giusta nel primo caso (quando però non punisce la simulazione di Madatov), molti dubbi invece sul secondo episodio: Ndlovu scappa in verticale, supera in dribbling Gimenez e poi va per terra. Per il direttore di gara è simulazione e secondo giallo per l'attaccante, che lascia i suoi in 10 a 15' dal termine. Per l'assalto finale Simeone inserisce anche il nino Torres, ma il Qarabag si difende col cuore e nonostante qualche apprensione (pasticcio del portiere a 5' dal termine) porta a casa un risultato dal sapore storico. Atletico al terzo posto del girone con 2 punti.