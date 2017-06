Champions, punito il Legia Varsavia: contro il Real a porte chiuse

Legia Varsavia-Real Madrid, incontro della 3.a giornata di Champions League in programma il prossimo 2 novembre, si giocherà a porte chiuse. L'Uefa ha infatti sanzionato la squadra polacca, anche con 80.000 euro di ammenda, per gli incidenti verificatisi nel corso della sfida casalinga contro il Borussia Dortmund dello scorso 14 settembre.



Nell'occasione, secondo il massimo organismo continentale, i tifosi di casa si sono resi protagonisti di atteggiamenti razzisti oltre che del lancio di oggetti e l'accensione di petardi, e l'organizzazione non è stata all'altezza . ll Legia ha reso nota la decisione dell'Uefa sul proprio sito ufficiale e annunciato che farà ricorso.