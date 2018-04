Champions, Psg punito: curva chiusa per un turno

Curva chiusa. In Champions è una sanzione che vediamo rarissimamente, soprattutto tra le big d'Europa, e ad essere destinatario del provvedimento, in parte anticipato dai media spagnoli nei giorni scorsi, è stato il Paris Saint-Germain che dovrà chiudere parte del proprio stadio in occasione della prima partita della prossima edizione.



L'Uefa ha punito il club francese per il lancio di petardi e l'accensione di fumogeni da parte dei tifosi durante la sfida di ritorno degli ottavi persa 2-1 contro il Real Madrid: la Commissione disciplinare ha stabilito che il settore nord del Parco dei Principi resti senza pubblico per una giornata e al Psg è stata anche inflitta una multa di 43.000 euro.



In Europa League, invece, il Marsiglia è stato sanzionato per i disordini causati dai suoi sostenitori prima di una partita di Europa League in Spagna, nello stadio dell'Athletic Bilbao: i suoi tifosi non potranno assistere alla sfida con il Lipsia in Germania, tra due due settimane.