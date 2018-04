Champions, procedimento Uefa contro il Besiktas per l'invasione del gatto

In apertura di ripresa di Besiktas-Bayern Monaco, sul risultato di 0-2, la Vodafone Arena si è lasciata andare a un rumoroso boato: non per una grande giocata, non per un gol ma per... l'invasione di campo di un gatto! Il felino si è ritrovato dalle parti della bandierina del calcio d'angolo alla destra del portiere Zengin e, senza che gli steward intervenissero, ha poi saltato i cartelloni pubblicitari per sparire.



Un episodio simpatico che ha spezzato il ritmo di una gara senza tensioni, visto anche il risultato tra andata e ritorno, ma che la UEFA potrebbe punire: è stato infatti aperto un procedimento disciplinare contro il Besiktas per violazione del paragrafo 1 dell'articolo 16 del codice disciplinare che fa riferimento a una mancanza di organizzazione. All'interno del comunicato anche possibili sanzioni - che saranno valutate il 31 maggio - per lancio di oggetti in campo e scale dello stadio bloccate.



Possibili problemi anche per la Roma, in questo caso la UEFA mette la lente d'ingrandimento per il lancio di bengala e perdita di tempo dei raccattapalle.