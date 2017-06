Champions, Premium vi porta a Juve-Real

Quattro studi televisivi dedicati, tre differenti telecronache, ultra definizione e oltre cinquanta tra giornalisti e tecnici solo a Cardiff: sta per scadere il conto alla rovescia per “Juventus-Real Madrid” e Premium, attraverso uno sforzo produttivo “da Champions”, farà vedere ai suoi abbonati il match che ogni stagione tiene col fiato sospeso il mondo del calcio come non si è mai visto prima.



Unico partner da sempre presente da quando la competizione ha assunto la nuova formula, Mediaset, attraverso la sua piattaforma pay, nel giorno della finale dedicherà l’intera programmazione alla sfida tra bianconeri e blancos.



Sabato 3 giugno, dalla mattina fino al fischio d’inizio delle ore 20.45 e poi durante il post partita, operativi ben 4 studi:

· “Studio News”: a Cologno Monzese, che produrrà le edizioni di rassegne e notiziari

· “Premium Arena”: a Cologno Monzese, dalle ore 19.30, con Sandro Sabatini e Giorgia Rossi in conduzione. Ospiti Arrigo Sacchi, Christian Panucci, Paolo Rossi, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari

· “Cardiff Bay Studio”, sulla baia di Cardiff, per collegamenti e contributi già da giovedì 1 giugno

· “Pitch view studio”, dentro il Millenium Stadium, nell’immediato pre e post di “Juventus-Real Madrid”. Con, ospiti, i talent di Premium David Trezeguet e Ciro Ferrara



Oltre a quadruplicare gli studi, Premium triplica le telecronache:

· Sandro Piccinini e Antonio Di Gennaro racconteranno il match su Premium Sport HD e Premium Play

· Antonio Paolino farà soffrire i tifosi bianconeri con il commento “tifoso Juventus” (esclusiva Premium)

· Massimo Callegari e Aldo Serena realizzeranno la telecronaca su Premium Sport 4K (esclusiva Premium).



Infatti, dopo la finale di Milano della scorsa stagione, anche quest’anno Premium trasmetterà il match più importante del 2017 in diretta in 4K, in esclusiva per gli abbonati in una qualità quattro volte superiore al Full HD. Tutti gli abbonati Premium potranno godersi “Juventus-Real Madrid” sul canale “Premium Sport 4K” (391 del Digitale Terrestre) senza alcun costo aggiuntivo e su qualsiasi televisore aggiornato all’ultra definizione. L’elenco dei modelli tv abilitati alla visione è disponibile all’indirizzo www.mediasetpremium.it/champions-league/. L’accesso a “Premium Sport 4K” sarà consentito anche ai clienti prepagati con diritto di visione “Uefa Champions League” attivo. Per gli altri clienti prepagati che vorranno vedere la finale sarà possibile acquistare il pass “Uefa Champions League – Finale 4K” su www.mediasetpremium.it.



Inoltre, tutti i tifosi potranno interagire con i giornalisti e i talent di Premium attraverso i profili ufficiali sui social, utilizzando l’hashtag #premiumchampions.