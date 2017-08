Champions, premi da oltre un miliardo di euro

Quanto si guadagna nel giocare in Champions League? La Uefa ha pubblicato il sistema di distribuzione dei ricavi. Ecco, voce per voce, in cosa consiste.



2,35 miliardi di euro - Sono i proventi commerciali lordi per Champions, Europa League e Supercoppa

1.718,7 milioni di euro - I proventi commerciali che saranno distribuiti ai club

1.318,9 milioni di euro - I proventi che saranno distirbuiti ai club che partecipanno a Champions League e Supercoppa europea

399,8 milioni di euro - I proventi che saranno distribuiti ai club che giocano l'Europa League



12,7 milioni di euro - Minimo garantiro alle 32 squadre che partecipano alla fase a gironi della Champions

1,5 milioni di euro - Bonus per ogni vittoria in Champions

0,5 milioni di euro - Bonus per ogni pareggio in Champions

6 milioni di euro - Bonus per la qualificazione agli ottavi

6,5 milioni di euro - Bonus per la qualificazione ai quarti

7,5 milioni di euro - Bonus per la qualificazione alle semifinali

11 milioni di euro - Bonus per il club che perderà la finale

15,5 milioni - Bonus per la vincitrice della Champions

57,2 milioni di euro - Il massimo dei bonus accumulabili vincendo tutte le partite (senza contare l’eventuale premio assegnato agli spareggi e il market pool).

761,9 milioni di euro - Cifra complessiva stanziata per i premi

507 milioni di euro - Cifra stanziata per il market pool, dove si tiene conto del valore proporzionale di ogni mercato televisivo e ripartiti tra le squadre della stessa federazione.