Champions, Porto-Juve 0-2, Pjaca-Dani Alves, quarti a un passo

PORTO-JUVENTUS 0-2 (tabellino e cronaca)



La Juve a 5 stelle funziona anche in Europa. Il 2-0 nell'andata degli ottavi di Champions spegne il fuoco del Dragao e pian piano la bolgia dei tifosi del Porto lascia spazio alla festa bianconera: a decidere sono i gol di Pjaca e Dani Alves, quasi un segno del destino. Non tanto perché possono rappresentare la svolta nella stagione dei due nuovi acquisti, ma perché nel giorno della clamorosa esclusione di Bonucci sanciscono il trionfo di Massimiliano Allegri. Non è stata una Juve scintillante, ma ha approfittato con pazienza della superiorità numerica arrivata al 27' del primo tempo per un doppio regalo di Telles: è stata, cioè, la Juve di Allegri. Concreta, alla fine spietata se si tiene conto solo del risultato. Soprattutto vincente.



L'episodio chiave arriva, come detto, dopo meno di un terzo di gara: due entrate da brivido in un minuto, prima su Cuadrado, poi su Lichtsteiner, mandano l'ex interista Alex Telles negli spogliatoi. Il Porto, che in Champions è arrivato anche grazie all'espulsione di De Rossi nei preliminari contro la Roma, rischia di uscire per un cartellino altrettanto ingenuo. Fino a quel momento era stata una partita equilibrata: Buffon di fatto mai impegnato, Pjanic non trascendentale nel prendere in mano la squadra e spazi chiusi per gli attaccanti. Il 4-1-3-2 di Nuno Espirito Santo somiglia più a un 4-4-2 con Herrera che si allarga a destra e Brahimi a sinistra per raddoppiare sulle fasce.



In 11 contro 10 nasce un'altra partita: il Porto rinuncia alla stella André Silva, la Juve ci mette un po' a cambiare atteggiamento. Nel primo tempo si rende pericolosa pochi attimi prima dell'intervallo con un palo di Dybala, nella ripresa è Higuain a sfiorare il gol con una magia che avrebbe meritato ben altro premio. Poi arriva l'altra svolta: entra Pjaca al posto di un evanescente Cuadrado e pochi minuti dopo trova il primo gol della stagione con un perfetto inserimento in area, favorito anche da un rimpallo nel tentativo di triangolazione con Dybala. A quel punto Allegri fa entrare Dani Alves al posto di Lichtsteiner e il brasiliano segna anche lui su assist di Alex Sandro dall'altra fascia. Khedira, poi, va vicino al tris, ma forse sarebbe stato troppo e comunque l'impressione che vada già bene così è fortissima. La qualificazione ai quarti è ipotecata.