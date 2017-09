Champions, Porto-Besiktas 1-3: Aboubakar fa festa con gli avversari

La vittoria del Besiktas per 3-1 sul campo del Porto non è stata l'unica sorpresa della serata arrivata dallo stadio do Dragao. La notte di Champions, infatti, ha avuto un seguito incredibile nel post-partita perché Vincent Aboubakar, attaccante camerunese squalificato e per questo non impiegato dal Porto, è andato a festeggiare negli spogliatoi del Besiktas, sua ex squadra dove ha giocato in prestito nella scorsa stagione. Il centravanti, protagonista di un grande avvio in campionato con 5 gol in 5 partite, è stato preso di mira dai tifosi del Porto sui social network, dove il video dei suoi festeggiamenti ha avuto subito grande eco.



lorsque Vincent Aboubakar "célèbre" la victoire du Beshiktas (ex club) face à porto (club actuel) pic.twitter.com/7dIcKduPY9 — Temps Additionnel(@TmpsAdditionnel) 14 settembre 2017