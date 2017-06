Champions: poker Juventus, vittoria netta a Zagabria

"La gente deve capire che la Juventus non può vincere tutte le partite per 3-0". Nonostante il messaggio ai naviganti di Allegri nella conferenza pre-match, l'ironia della sorta e la superiorità bianconera hanno prodotto addirittura un poker. La Juventus torna da Zagabria con tanti sorrisi in più: i tre punti, certo, che la portano in testa al girone (assieme al Siviglia), la prima vittoria europea stagionale e la prima perla di Dybala. A Zagabria non c'è mai stata partita, anche perché la Dinamo non si è dimostrato grande avversario: il possesso palla insistito degli juventini ha prodotto pericoli anche grazie ai disastrosi centrali croati che hanno lasciato strada aperta a Pjanic (uscito a fine primo tempo per un problema alla caviglia) e Higuain (che si sblocca in trasferta) mentre Dybala sceglie di fare tutto da solo con un gran sinistro dai 30 metri.



Il dominio juventino inizia già al terzo minuto ma la girata di Higuain è alta sopra la traversa. Poi ci prova Hernanes con un sinistro dalla distanza che esce largo. Al 24' la prima svolta della partita: lancio dalle retrovie senza troppe pretese di Bonucci, Sigali interviene male lasciando a Pjanic il tempo di chiudere in rete con un delizioso tocco sul pallone vagante. Due minuti dopo, il centrale della Dinamo prova a rifarsi ma il colpo di testa finisce sulla traversa: sarà di fatto l'unico brivido della partita per Buffon. La Juve mette la partita in cassaforte alla mezz'ora, altro lancio (questa volta di Pjanic) sul quale i centrali perdono Higuain, bravo a controllare e a chiudere in rete col piatto sinistro. A cinque minuti dalla fine, Khedira approfitta dell'ennesimo errore di posizionamento di Schildenfeld per scavalcare di testa Semper senza però riuscire a segnare.



La Juventus della ripresa rientra in campo senza Pjanic, uscito zoppicante (e tenuto a riposo per precauzione), ma con un Cuadrado in più. Con la Dinamo volenterosa ma incapace di imbastire una manovra offensiva pericolosa e la Juve che abbassa i ritmi, c'è tempo solo per le giocate. D'autore quella di Pualo Dybala che al 57' si inventa un gran sinistro dai 30 metri che sigilla il match. Nel finale entrano anche gli (applauditi) ex Pjaca (suo un tiro dal limite respinto da Semper) e Mandzukic ma il quarto gol è merito del piede caldo Dani Alves che su punizione trova il jolly anche grazie al goffo intervento di Semper.