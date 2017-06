Champions, Pirlo ricorda Istanbul: "Non riuscivo più nemmeno a piangere"

Sono passati quasi 12 anni ma la finale di Istanbul contro il Liverpool è una ferita solo in parte rimarginata dai tifosi del Milan con il trionfo di Atene di due anni più tardi. La conferma arriva da Andrea Pirlo che ha ricordato quell'incredibile match persa ai rigori in un'intervista all'Equipe: "E' stata l’esperienza peggiore della mia carriera. Ho pianto in campo ma una volta nello spogliatoio, il più triste della mia carriera, c'era così tanta disillusione e amarezza che non riuscivo nemmeno a piangere. C'era un'atmosfera surreale dopo una partita surreale. Perdere in questo modo una finale è qualcosa di quasi irripetibile. Non lo auguro a nessuno".



Il momento migliore della carriera del centrocampista del New York City è stato ai Mondiali del 2006: "I minuti finali della semifinale sono stati fantastici, interminabili. Tra il gol di Grosso e quello di Del Piero ho pensato fossero passati secoli, invece erano solo un paio di minuti. E' stato qualcosa di indescrivibile: eravamo qualificati alla finale di un Mondiale, battendo la Germania in casa sua, a Dortmund poi, dove non aveva mai perso. Per la finale l'attesa è sembrata infinita. Quando entri in campo poi vedi la coppa e non sai se la solleverai tu oppure no. Alla fine nemmeno ti rendi conto di essere un campione del mondo".