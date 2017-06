Champions, per la Juve parte la missione primo posto

In serie A la Juventus è prima e sta imbastendo una sorta di mini-fuga ma è condannata a dimenticare tutto quel che di buono sta facendo vedere in Italia. Sembra un controsenso ma è solo questione di mentalità, direbbe Allegri: mercoledì è già tempo di Champions League e la sfida contro il Siviglia è viatico importante per dare subito la giusta impronta al girone. Dopo l'esperienza dello scorso anno, quando proprio la sconfitta in Spagna costò il primo posto nel girone e il successivo abbinamento con il Bayern Monaco negli ottavi, i bianconeri non possono sottovalutare nessun impegno.



Difficilmente, quindi, Allegri rinuncerà al trio Pjanic-Dybala-Higuain ma ritroverà Dani Alves (con Lichtsteiner fuori dalla lista Uefa), Barzagli ed Evra (al posto di Alex Sandro) per dare l'assalto al trofeo più prestigioso. Sarà l'arbitro tedesco Deniz Aytekin a dirigere la sfida allo Stadium contro il Siviglia, che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Premium Sport HD mercoledì 13 settembre alle 20.45.