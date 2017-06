Champions, per i tifosi è di Tosun il gol più bello

Entrambi semirovesciate, entrambi grandissimi gol: quello di Mario Mandzukic in finale contro il Real Madrid era stato scelto dalla Uefa, i tifosi invece hanno preferito quello di Cenk Tosun nel 3-3 di Besiktas-Benfica.



La rete del momentaneo 3-2 dei turchi nel penultimo turno del girone B (quello del Napoli) è stata giudicata la più bella della scorsa edizione della Champions League secondo i tifosi che hanno votato sul sito della Uefa: 41% per Tosun, 19% per Mandzukic.



Al terzo posto, con il 13% delle preferenze, c'è Cristiano Ronaldo e la cannonata da fuori area in Real Madrid-Sporting Lisbona. All'undicesimo posto (1%) il gol di Cuadrado nella trasferta di Lione.

MEGLIO IL GOL DI MANDZUKIC?