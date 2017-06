Champions, pari Dinamo e vetta più lontana

Dopo la vittoria per 3-0 in Serie A contro il Palermo, il Napoli è atteso dal debutto in Champions League contro la Dinamo Kiev. La squadra allenata da Serhij Rebrov, leggenda del club ucraino, arriva alla sfida soddisfatta a metà, per via del pareggio in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, primo in classifica. Ospiti in vantaggio con Gusev su rigore al 24', poi Dentinho trova l'1-1 al 75' e rovina i piani della Dinamo, costretta a rimanere a meno tre dalla capolista. Tornando alla Champions, il Napoli dovrà fare molto attenzione ad Andriy Yarmolenko, stella indiscussa degli ucraini.