Champions, os números de Andersinho: Roma-Shakhtar Donetsk

Roma-Shakhtar Donetsk (Terça, às 20h45. Olímpico, em Roma)

• Avançar às quartas de final não é algo corriqueiro para Shakhtar Donetsk e Roma. Os italianos não chegam a esta etapa da competição há uma década e foram eliminados três vezes nas oitavas – conquistaram a vaga apenas duas vezes. Os ucranianos, por sua vez, só conseguiram uma classificação em três tentativas, eliminando exatamente a Roma, em 2011.

• Na partida de ida, o Shakhtar venceu a Roma de virada, por 2-1. O histórico de partidas entre as equipes pela competição ainda reserva mais quatro confrontos. Em 2010-11, o Shakhtar se classificou com um placar agregado de 6-2: venceu em Roma por 3-2 e em casa por 3-0. Antes, as equipes haviam se enfrentado pela LC na fase de grupos de 2006-07, com uma vitória para cada lado.

• O Shakhtar Donetsk esteve no grupo do Napoli na atual edição da LC e registrou uma vitória e uma derrota contra a equipe azzurra. Jogando fora de casa contra italianos, o retrospecto dos mineiros é de 7 derrotas e 2 empates em 10 jogos. Em duelos eliminatórios, foram quatro confrontos, com apenas uma classificação – exatamente contra a Roma, única equipe italiana que a equipe laranja e preta venceu longe de seus domínios.

• O retrospecto da Roma contra times ucranianos é de 3 vitórias e 6 derrotas. Jogando no Olímpico, a equipe italiana soma duas vitórias e duas derrotas: uma contra o Shakhtar, em 2011, e outra, em 2004, contra o Dynamo Kyiv, no tapetão. A a equipe ucraniana vencia por 1-0 e, na ida para o intervalo, um objeto lançado pela torcida romana atingiu o árbitro Andreas Frisk. O ato causou a suspensão da partida e deu os três pontos aos visitantes.

• A Roma perdeu suas últimas cinco partidas válidas pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Considerando todas as fases, a equipe giallorossa venceu apenas três de seus 10 jogos em casa pela competição, perdendo quatro.

• A forma recente da Roma é de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos: as quedas aconteceram em casa, contra o Milan, e fora, diante do próprio Shakhtar. Os ucranianos venceram suas últimas cinco partidas.

• Quando foi derrotada fora de casa na primeira partida eliminatória de um duelo válido por competições europeias, a Roma não avançou em 14 oportunidades, incluindo as 6 mais recentes. Os romanos conseguiram se classificar seis vezes.

• Nas duas últimas vezes que disputou as oitavas de final, o Shakhtar foi derrotado clamorosamente fora de casa: 3-0 para o Borussia Dortmund e 7-0 para o Bayern Munique.

• Por competições Uefa, o Shakhtar conseguiu a classificação em 15 das 19 vezes que venceu o primeiro jogo eliminatório em casa. Uma de suas quatro eliminações aconteceu no duelo mais recente, na terceira fase da última UCL, contra o Young Boys.

»Cotação média nas casas de aposta: Roma 1,69 / Empate 4,14 / Shakhtar Donetsk 4,94



(Em colaboração com @calciopedia)