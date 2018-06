Champions, os números de Andersinho: Roma-Liverpool

ROMA-LIVERPOOL (Quarta, às 15h45 Olímpico, em Roma)

» O Liverpool chegou à sua décima semifinal da Liga dos Campeões e, nesta etapa da competição após uma década de ausência, tenta alcançar sua oitava final. Os Reds passaram pelo Hoffenheim nos play-offs, lideraram o Grupo E e eliminaram Porto, nas oitavas de final, e Manchester City, nas quartas. Graças a goleadas de 7-0 (duas vezes) e 5-0, a equipe inglesa tem o melhor ataque do torneio, com 38 gols – 44, se considerarmos o turno eliminatório.



» A Roma está apenas em sua segunda semifinal da competição: na outra oportunidade, em 1984, superou esta etapa e foi finalista. Nesta edição da Champions League, a equipe giallorossa foi líder do Grupo C, que tinha Chelsea e Atlético de Madrid, e eliminou Shakhtar Donetsk e Barcelona nas fases seguintes. O triunfo sobre o Barça, nas quartas, foi um dos maiores da história do clube italiano, que precisará repetir a atuação memorável para avançar à final.



» Liverpool e Roma se enfrentaram seis vezes em torneios europeus, com três triunfos dos ingleses, dois empates e uma vitória italiana. O primeiro duelo entre as equipes foi histórico: na final da Copa dos Campeões de 1984, houve empate por 1-1 no tempo normal e na prorrogação, mas os Reds triunfaram nos pênaltis, em pleno Olímpico.



» Os romanistas venceram suas três primeiras eliminatórias contra times ingleses, mas depois foram derrotados nas seis disputas europeias subsequentes – uma delas contra o Liverpool, na Copa Uefa 2000-01. Jogando em casa contra adversários da Terra da Rainha, a Roma conta com nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Além de ter vencido cinco dos últimos jogos como mandante contra ingleses, a Loba já atropelou um time do país nesta temporada: aplicou 3-0 sobre o Chelsea na fase de grupos.



» A Roma é a semifinalista europeia com menor currículo desta edição: além de disputar esta etapa apenas pela segunda vez e ser o único remanescente que ainda não foi campeão europeu, a Loba tem apenas três títulos nacionais. Por outro lado, em 2017-18, nenhuma outra equipe que conseguiu se classificar após uma derrota no jogo de ida na fase de mata-mata. Apesar de ter triunfado desta maneira sobre Shakhtar Donetsk e Barcelona, a Roma só conseguiu avançar após perder a primeira partida em oito de 22 oportunidades.



» Em cinco jogos como mandante nesta Liga dos Campeões, a Roma não sofreu um gol sequer. Para tentar manter o feito, Di Francesco sacou Juan Jesus do time e a equipe romanista deve voltar a utilizar seu 4-3-3 habitual. Strootman, com dores no tórax, dificilmente terá condições de jogo.



» O histórico do Liverpool em mata-matas europeus contra italianos registra quatro classificações e duas eliminações. Em 26 jogos contra adversários do Belpaese, o time de Merseyside conta com 10 vitórias, seis empates e 11 derrotas. A última visita dos Reds à Itália aconteceu em 2012, ocasião em que venceu a Udinese por 1-0. Aliás, o Liverpool perdeu apenas uma das sete partidas mais recentes em solo italiano, tendo saído vitoriosa em três delas.



» O Liverpool se classificou em 30 das vezes em que saiu vitorioso no primeiro jogo de um mata-mata europeu. Nessas condições, os Reds só foram eliminados em cinco oportunidades e em nenhuma delas após estabelecer uma vantagem de três gols. A pior virada sofrida pelo Liverpool foi protagonizada pela Inter, nas semifinais da Copa dos Campeões de 1964-65: após vitória por 3-1 em Anfield, o time inglês perdeu por 3-0 em San Siro.



» O Liverpool tem um dos melhores ataques da Europa nesta temporada: são 128 gols marcados, considerando todas as competições. O trio formado por Salah, Firmino e Mané balançou as redes 88 vezes. Salah, ex-Roma, já tem 48 partidas e 43 tentos anotados em 2017-18.