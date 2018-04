Champions, os números de Andersinho: Real Madrid-Juventus e Roma-Barcellona

» Após bater o Chelsea, o Barcelona chegou às quartas de final da Liga dos Campeões pela 11ª vez seguida. A Roma eliminou o Shakhtar Donetsk e está nesta fase do torneio apenas pela terceira vez em sua história. Na partida de ida, o Barcelona venceu por 4-1. » Barcelona e Roma se enfrentaram cinco vezes na história. A Roma venceu uma vez, dois jogos terminaram empatados e o Barça venceu os dois mais recentes (6-1 e 4-1, respectivamente). » A Roma perdeu suas quatro últimas partidas nas quartas de final da LC, com direito a goleadas: 7-1 para o Manchester United (2007) e 4-1 para o Barça na semana passada. Na única vez que superou esta etapa da competição, em 1983-84, foi finalista. » Os romanistas têm três classificações e quatro eliminações em disputas europeias contra times espanhóis. Em casa, o retrospecto da Roma é ruim: são seis vitórias, dois empates e sete derrotas contra equipes do país ibérico. » A Roma não venceu nenhum dos quatro últimos compromissos contra espanhóis no Olímpico. No geral, só triunfou uma vez nos nove jogos mais recentes diante de adversários da Espanha. » A maior desvantagem que a Roma superou para passar de turno em mata-matas da Uefa foi de dois gols: nas semifinais da Copa dos Campeões 1983-84, contra o Dundee United (2-0 fora; 3-0 em casa), e na segunda fase da Copa Uefa 1988-89, contra o Partizan (4-2 em Belgrado e 2-0 no Olímpico). » O histórico do Barcelona em mata-matas europeus contra italianos é de oito classificações e quatro quedas. O retrospecto dos blaugrana como visitantes contra italianos registra seis vitórias, 10 empates e seis derrotas. O Barça não vence na Itália há seis jogos. » O Barcelona chegou 19 vezes às quartas da Liga dos Campeões, tendo avançado em 14 oportunidades. Três das cinco últimas eliminações aconteceram nos quatro anos mais recentes. » A equipe catalã avançou em 38 dos 41 mata-matas europeus em que venceu o jogo de ida em casa. Na última vez em que isso aconteceu, nas quartas de final da Champions League 2015-16, o Barcelona foi eliminado pelo Atlético de Madrid. » Cotação média nas casas de aposta: Roma 5,05 / Empate 4,33 / Barcelona 1,65

REAL MADRID-JUVENTUS

» 10 meses após o desastre na final da última Uefa Champions League em Cardiff, a Juventus voltou a enfrentar o Real Madrid e tomou outra bordoada: 3-0 em casa. A Velha Senhora chegou às quartas de final após eliminar o Tottenham, enquanto os merengues passaram pelo Paris Saint-Germain.

» Juventus e Real Madrid já se enfrentaram 20 vezes – todas elas válidas pela Liga dos Campeões. Os espanhóis têm leve vantagem: são 10 vitórias, contra oito triunfos juventinos e dois empates.

» O Real Madrid ganhou as duas finais de Liga dos Campeões disputadas contra a Juventus (1998 e 2017), mas a equipe italiana levou a melhor nos quatro últimos duelos eliminatórios contra os madrilenhos (1996, 2003, 2005 e 2015) e foi a última causadora de uma desclassificação do Real. A última vez que os blancos passaram pela Juve num mata-mata europeu aconteceu em 1986, mas 22 anos depois estão muito perto de quebrar o jejum.

» O Real Madrid tem um balanço de 12 passagens e nove eliminações em mata-mata contra italianos. Os atuais campeões da competição perderam apenas um dos seus 13 últimos encontros contra equipes italianas (exatamente para a Juve, em 2015), e venceram os seis jogos mais recentes.

» O Real Madrid chegou às quartas de final da Liga dos Campeões pela oitava temporada seguida (seu recorde) e pela 35ª vez no total – mais do que qualquer outro time. Até agora, os merengues registram 28 classificações e apenas seis quedas nesta fase.

» Os madrilenhos venceram 23 das 32 partidas que realizaram no Santiago Bernabéu contra times italianos – perderam seis delas. O Real Madrid, que perdeu apenas dois de seus 28 últimos compromissos pela Champions League, só foi eliminado duas vezes em mata-matas Uefa após vencer seu primeiro jogo fora de casa (avançou 30 vezes). Apesar disso ter acontecido na última temporada, contra o Bayern Munique (venceu por 2-1 na Alemanha e perdeu por 4-2 na Espanha), em nenhuma das ocasiões em que caiu, o Madrid havia vencido por três gols de diferença.

» A derrota por 3-0 foi a maior sofrida pela Juventus no Allianz Stadium desde a inauguração do estádio. Também foi a maior queda caseira em competições europeias, igualando aquelas contra o Manchester United (0-3; 2002-03) e Bayern Munique (1-4; 2009-10). Considerando mata-matas europeus em que foi mandante no primeiro jogo, a Juve só perdeu duas vezes. A outra foi exatamente contra o Real Madrid, em 1962, mas a Velha Senhora conseguiu se classificar após uma partida de desempate.

» O histórico da Juve contra espanhóis em mata-mata europeus é de nove classificações contra seis eliminações. Jogando fora de casa contra adversários do país ibérico, a Juventus soma apenas quatro vitórias, seis empates e 16 derrotas. Nas últimas sete viagens à Espanha, a Velha Senhora venceu apenas o Sevilla, na fase de grupos da última edição da LC.

» Cristiano Ronaldo marcou gols em todas as vezes em que enfrentou a Juventus. São nove gols em seis partidas, incluindo dois na final de Cardiff e dois no jogo de ida. O português é o artilheiro desta edição da Champions League, com 14 gols.

» Cotação média nas casas de aposta: Real Madrid 1,61 / Empate 4,36 / Juventus 5,45

Real Madrid Time provável (4-4-2): Navas; Carvajal, Casemiro, Varane, Marcelo; Vázquez, Modric, Kroos, Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. T: Zinédine Zidane Desfalques: Sergio Ramos (z, suspensão, volta na próxima partida), Nacho (z, lesão, volta incerta), Dani Ceballos (m, lesão, volta incerta) Pendurados: Mateo Kovacic (meia) Brasileiros do elenco: Marcelo (lateral esquerdo) e Casemiro (meia)

Juventus Time provável (4-4-2): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Douglas Costa, Pjanic, Khedira, Matuidi; Higuaín, Mandzukic. T: Massimiliano Allegri Desfalques: Andrea Barzagli (z, problemas estomacais, volta em 3 dias), Rodrigo Bentancur (m, suspensão, volta na próxima partida), Federico Bernardeschi (a, lesão, volta incerta), Paulo Dybala (a, suspensão, volta na próxima partida) Pendurados: Giorgio Chiellini (zagueiro), Alex Sandro (lateral esquerdo) Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral) e Douglas Costa (meia)