Champions, os números de Andersinho: Liverpool-Roma

LIVERPOOL-ROMA

» O Liverpool chegou à sua décima semifinal da Liga dos Campeões e, nesta etapa da competição após uma década de ausência, tenta alcançar sua oitava final. Os Reds passaram pelo Hoffenheim nos play-offs, lideraram o Grupo E e eliminaram Porto, nas oitavas de final, e Manchester City, nas quartas. Graças a goleadas de 7-0 (duas vezes) e 5-0, a equipe inglesa tem o melhor ataque do torneio, com 33 gols – 39, se considerarmos o turno eliminatório.

» A Roma está apenas em sua segunda semifinal da competição: na outra oportunidade, em 1984, superou esta etapa e foi finalista. Nesta edição da Champions League, a equipe giallorossa foi líder do Grupo C, que tinha Chelsea e Atlético de Madrid, e eliminou Shakhtar Donetsk e Barcelona nas fases seguintes. O triunfo sobre o Barça foi um dos maiores da história do clube italiano.

» Liverpool e Roma se enfrentaram cinco vezes em torneios europeus, com dois triunfos dos ingleses, dois empates e uma vitória italiana. O primeiro duelo entre as equipes foi histórico: na final da Copa dos Campeões de 1984, houve empate por 1-1 no tempo normal e na prorrogação, mas os Reds triunfaram nos pênaltis, em pleno Olímpico.

» O histórico do Liverpool em mata-matas europeus contra italianos registra quatro classificações e duas eliminações. Em 10 jogos em Anfield contra adversários do Belpaese, o time de Merseyside conta com seis vitórias e quatro derrotas – duas delas nos últimos três encontros.

» Os romanistas venceram suas três primeiras eliminatórias contra times ingleses, mas depois foram derrotados nas seis disputas europeias subsequentes. Na Terra da Rainha, a Roma tem apenas uma vitória, seis empates e nove derrotas: nesta temporada, a equipe de Di Francesco já visitou a Inglaterra e transformou uma derrota parcial de 2-0 para o Chelsea num empate em 3-3.

» O Liverpool tem um dos melhores ataques da Europa nesta temporada: são 123 gols marcados, considerando todas as competições. O trio formado por Salah, Firmino e Mané balançou as redes 83 vezes.

» O ex. Salah chegou à Roma em 2015, após um semestre positivo na Fiorentina, e brilhou ainda mais na Cidade Eterna: foram 83 jogos e 34 gols (42/15 na primeira temporada e 41/19 na segunda). Em 2017-18, o egípcio já tem 46 partidas e 41 tentos anotados pelo Liverpool e será um incômodo constante para a defesa romana. Se até agora a Roma não levou gols como mandante em cinco partidas continentais, atuando longe do Olímpico a equipe giallorossa foi vazada 12 vezes.

» A Roma é a semifinalista europeia com menor currículo desta edição: além de disputar esta etapa apenas pela segunda vez e ser o único remanescente que ainda não foi campeão europeu, tem apenas três títulos nacionais. Por outro lado, é a única equipe que conseguiu se classificar após uma derrota no jogo de ida na fase de mata-mata – e o fez duas vezes, contra Shakhtar Donetsk e Barcelona.

» Artilheiro da Roma na Liga dos Campeões, com seis gols, Dzeko tem longo histórico contra o Liverpool e Jürgen Klopp. Durante quatro temporadas e meia no Manchester City, o bósnio marcou três gols em 11 encontros com os Reds, mas em nenhuma das vezes em que foi às redes obteve um triunfo. No geral, o centroavante soma três vitórias, quatro empates e quatro derrotas contra o Liverpool. Dzeko também enfrentou times treinados por Klopp sete vezes na carreira e anotou dois gols, numa vitória do Wolfsburg sobre o Dortmund, em 2009.

» O Liverpool é comandado pelo Fenway Sports Group, que tem Thomas DiBenedetto como um dos parceiros. Ele é um dos acionistas da NEEP Roma Holding, detentora de 79,04% das ações do clube romano. O atual presidente da Roma é o ítalo-americano James Pallotta, sócio de DiBenedetto na joint venture.

» Cotação média nas casas de aposta: Liverpool 1,52 / Empate 4,58 / Roma 6,20

Liverpool Time provável (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Mané, Firmino, Salah.

T: Jürgen Klopp

Desfalques: Joel Matip (z, lesão, volta em 2 meses), Emre Can (m, lesão, volta incerta), Adam Lallana (m, lesão, volta incerta)

Pendurados: ninguém

Brasileiros do elenco: Roberto Firmino (atacante)

Roma Time provável (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Ünder, Nainggolan; Dzeko.

T: Eusebio Di Francesco

Desfalques: Rick Karsdorp (l, lesão, volta em 3 semanas), Grégoire Defrel (a, lesão, volta em 3 semanas)

Pendurados: ninguém

Brasileiros do elenco: Alisson (goleiro), Bruno Peres (lateral-direito), Juan Jesus (zagueiro) e Gerson (meia)

(In collaborazione con Calciopedia)