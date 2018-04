Champions, os números de Andersinho: Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma

JUVENTUS-REAL MADRID (Terça, às 20h45 Allianz Stadium, em Turim)

» 10 meses após o desastre na final da última Uefa Champions League em Cardiff, a Juventus volta a enfrentar o Real Madrid. A Velha Senhora chegou às quartas de final após eliminar o Tottenham, enquanto os merengues passaram pelo Paris Saint-Germain.

» Juventus e Real Madrid já se enfrentaram 19 vezes – todas elas válidas pela Liga dos Campeões. Os espanhóis têm leve vantagem: são nove vitórias, contra oito triunfos juventinos e dois empates. Cada equipe marcou 22 gols.

» O Real Madrid ganhou as duas finais de Liga dos Campeões disputadas contra a Juventus (1998 e 2017), mas a equipe italiana levou a melhor nos quatro últimos duelos eliminatórios contra os madrilenhos (1996, 2003, 2005 e 2015) e foi a última causadora de uma desclassificação do Real. A última vez que os blancos passaram pela Juve num mata-mata europeu aconteceu em 1986.

» A Juve está invicta em casa há sete jogos contra o Real Madrid: são seis vitórias e um empate. O último triunfo dos blancos em Turim aconteceu em 1961-62.

» O histórico da Juve contra espanhóis em mata-mata europeus é de nove classificações contra seis eliminações. Jogando em casa contra adversários do país ibérico, a Juventus soma 15 vitórias, nove empates e apenas duas derrotas: a Velha Senhora está invicta nos nove últimos encontros e perdeu apenas um dos últimos 25 em Turim. Além de tudo isso, a equipe bianconera perdeu apenas uma vez em casa pela LC desde que inaugurou o Allianz Stadium e, nesta temporada, soma 25 jogos de invencibilidade.

» O Real Madrid tem um balanço de 12 passagens e nove eliminações em mata-mata contra italianos. Os atuais campeões da competição perderam apenas um dos seus 12 últimos encontros contra equipes italianas (exatamente para a Juve, em 2015), e venceram os cinco jogos mais recentes. O histórico do time espanhol na Bota registra seis vitórias, oito empates e 18 derrotas.

» Sem poder contar com os suspensos Benatia e Pjanic, Allegri contará com substitutos que darão características diferentes à defesa e ao meio-campo. O veterano Barzagli oferece menos vigor que Benatia, mas a grande mudança acontece mais à frente: com o utilitário Bentancur ganhando a posição do bósnio, Dybala precisará chamar mais a responsabilidade na criação de jogadas. Por outro lado, o retorno de Cuadrado é um alento para os juventinos.

» Cristiano Ronaldo marcou gols em todas as vezes em que enfrentou a Juventus. São sete gols em cinco partidas, incluindo dois na final de Cardiff. O português é o artilheiro desta edição da Champions League, com 12 gols.

» Zidane fez história com as camisas de Juve e Real Madrid. O atual técnico da equipe espanhola perdeu uma final entre os clubes (1998) quando defendia os italianos e venceu outra no ano passado, na qual a Velha Senhora acabou por amargar o vice novamente.