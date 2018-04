Champions, os números de Andersinho

Oitavas de final da Liga dos Campeões (volta) A hora da verdade. Após fugir de seu hábito e empatar em 2-2 contra o Tottenham em casa, a Juventus precisará buscar o resultado em Londres par avançar às quartas de final da Champions League. Para isso, sua defesa terá de ser o muro que tem sido nas últimas temporadas e, em especial, nos meses mais recentes. No ataque, a equipe volta a contar com a parceria de Dybala e Higuaín, o que é uma boa notícia. A sorte está lançada.



TOTTENHAM-JUVENTUS

Quarta, às 16h45 Wembley, em Londres Transmissão: Premium Sport HD e Mediaset.



» Antes desta temporada, Juventus e Tottenham nunca haviam se enfrentado antes por competições europeias. A diferença de experiência entre as equipes na Liga dos Campeões é gritante: enquanto a Juve é bicampeã e fez duas das três últimas finais, esta é apenas a segunda vez que os Spurs disputam as oitavas do torneio.

» Apesar da inexperiência na LC, o Tottenham foi o time que mais pontuou na fase de grupos desta edição: fez 16 pontos e, invicto, deixou Real Madrid e Borussia Dortmund comendo poeira. A Juventus somou 11 e ficou em segundo na sua chave, atrás do Barcelona. Como foi perceptível na partida de ida, as forças se igualaram e os Spurs foram até melhores no empate por 2-2 em Turim.

» Na fase moderna da competição (a partir de 1992), a Juve superou as oitavas cinco vezes e foi eliminada em três oportunidades. Na única vez que o Tottenham chegou a esta fase, em 2011, conseguiu eliminar o Milan.

» Considerando dados de competições europeias a partir de 1972-73, a Juventus empatou a primeira partida de um confronto eliminatório disputado em seus domínios em 7 ocasiões. Em 6 dessas oportunidades a equipe italiana conseguiu a classificação. No entanto, o Tottenham nunca foi eliminado nas 6 vezes em que empatou a partida de ida fora de casa.

» A Velha Senhora não tem vantagem em eliminatórias contra ingleses. Avançou em 5 e caiu em 8 oportunidades diante de adversários da Inglaterra, incluindo as 5 mais recentes – a última vez foi em 2010, contra o Fulham, na Liga Europa.

» O retrospecto da Juve em jogos fora de casa contra ingleses é de 3 vitórias, 6 empates e 12 derrotas – porém, a equipe italiana vive uma série invicta de 7 jogos contra equipes da Terra da Rainha (3v e 4e). Por sua vez, o Tottenham tem um excelente retrospecto contra times italianos em partidas disputadas em Londres. Nunca perdeu: são 4 vitórias e 3 empates.

» Considerando todas as competições, o time de Pochettino está invicto em Wembley há 15 partidas, e soma 7 vitórias seguidas. A Juventus está invicta há 14 partidas, no geral, e excluindo a partida de ida contra o Tottenham, sofreu apenas um gol nos últimos 19 jogos.

» Kane, Alli, Eriksen. Todos sabem muito bem dos perigos do trio do Tottenham, mas é bom prestar atenção em Son. O habilidoso sul-coreano é capaz de furar defesas com jogadas individuais e vive ótima fase: anotou dois gols no final de semana, contra o Huddersfield, por exemplo.

» Higuaín está de volta ao time da Juventus, que precisa de pelo menos um gol – e não sofrer nenhum – para se classificar. Pipita tinha anotado oito gols nas seis partidas anteriores à lesão e seu retorno é muito bem-vindo. Dybala ter voltado a ser decisivo no último jogo, diante da Lazio, também é uma grande notícia para os juventinos.

» Cotação média nas casas de aposta: Tottenham 2,23 / Empate 3,44 / Juventus 3,37



(in collaborazione con Calciopedia)