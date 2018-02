Champions, os números de Andersinho

Oitavas de final da Liga dos Campeões (ida)



SHAKHTAR DONETSK-ROMA (Quarta, às 20h45 Metalist Stadion, em Kharkiv)



Avançar às quartas de final não é algo corriqueiro para Shakhtar Donetsk e Roma. Os italianos não chegam a esta etapa da competição há uma década e foram eliminados três vezes nas oitavas – conquistaram a vaga apenas duas vezes. Os ucranianos, por sua vez, só conseguiram uma classificação em três tentativas, eliminando exatamente a Roma, em 2011.



No encontro na Uefa Champions League de 2010-11, o Shakhtar se classificou com um placar agregado de 6-2: venceu em Roma por 3-2 e em casa por 3-0. Antes, as equipes haviam se enfrentado pela competição na fase de grupos de 2006-07, com uma vitória para cada lado.



O Shakhtar Donetsk esteve no grupo do Napoli na atual edição da LC e registrou uma vitória e uma derrota contra a equipe azzurra. Jogando em casa contra italianos, o retrospecto dos mineiros é de 4 vitórias e 6 derrotas em 10 jogos. Em duelos eliminatórios, foram quatro confrontos, com apenas uma classificação – exatamente contra a Roma.



O retrospecto da Roma contra times ucranianos é de 3 vitórias e 5 derrotas. Jogando no país do Leste Europeu, a equipe italiana conquistou apenas uma vitória: em 2007, bateu o Dynamo Kyiv por 4-1, na fase de grupos.



Antes da vitória conquistada no Azerbaijão contra o Qarabag, nesta UCL, a última vitória fora de casa da Roma no torneio havia acontecido contra o Basel, em 2009. Foram os dois únicos triunfos da equipe em 16 viagens – 6 empates e 8 derrotas completam o balanço.



O Shakhtar está mandando seus jogos em Kharkiv pela segunda temporada seguida, devido à situação política na região da Ucrânia em que Doetsk está localizada. O time laranja e negro venceu 6 dos seus últimos jogos em casa, contando ainda com 5 empates e 3 derrotas.



Tanto Paulo Fonseca quanto Di Francesco escalarão suas equipes num 4-2-3-1. O embate pelos flancos entre Bernard e Florenzi até chamava a atenção, mas pode não ocorrer: os dois são dúvida para o jogo; o primeiro por problemas físicos, o segundo por causa de uma forte gripe.



Enquanto o argentino Ferreyra, comandante do ataque do Shakhtar, anotou 11 gols nas 12 últimas partidas, Dzeko não vive seu momento mais prolífico: são apenas 4 gols nos 20 jogos mais recentes. Pouco antes dessa sequência, o bósnio brilhou com dois gols no empate por 3-3 com o Chelsea, em Stamford Bridge.



O Shakhtar fez seis amistosos na pausa de inverno do Campeonato Ucraniano e, no retorno da competição, bateu o Chernomorets Odessa por 5-0, na sexta. A Roma venceu seus três últimos compromissos pela Serie A: o mais recente foi um 2-0 sobre a Udinese.



Cotação média nas casas de aposta: Shakhtar Donetsk 1,23 / Empate 6,88 / Roma 12,42



Shakhtar Donetsk



Time provável (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Taison, Marlos, Bernard; Ferreyra. T: Paulo Fonseca.

Desfalques: Darijo Srna (l, suspensão, volta na próxima rodada), Maksym Malyshev (m, lesão, volta em 3 meses)

Pendurados: ninguém

Brasileiros do elenco: Ismaily (lateral), Márcio Azevedo (lateral; não inscrito), Dodô (lateral), Fred (meia), Alan Patrick (meia), Marlos (atacante; naturalizado ucraniano), Taison (atacante), Bernard (atacante) e Dentinho (atacante)



Roma



Time provável (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Strootman; Ünder, Nainggolan, Perotti; Dzeko. T: Eusebio Di Francesco

Desfalques: Rick Karsdorp (l, lesão, volta em 2 meses), Luca Pellegrini (z, lesão, volta incerta), Maxime Gonalons (m, lesão, volta em 1 semana)

Pendurados: ninguém

Brasileiros do elenco: Alisson (goleiro), Bruno Peres (lateral-direito), Juan Jesus (zagueiro) e Gerson (meia)



