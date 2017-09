Champions, Olympiacos shock: esonerato il tecnico Besnik Hasi

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον κ. Τάκη Λεμονή. https://t.co/VcZCcsVURB#olympiacos #coach pic.twitter.com/RA0JeYAaZX — Olympiacos FC (@olympiacos_org) 25 settembre 2017

Se la Juventus arriva alla sfida di Champions League contro l'Olympiacos col vento in poppa dopo il poker rifilato al Toro nel derby, lo stesso non si può dire per la squadra greca. Il club del Pireo ha infatti ufficialmente esonerato l’allenatore Besnik Hasi, in panchina contro i bianconeri ci sarà Takis Lemonis.

E’ costato carissimo dunque al manager albanese il ko per 3-2 nell’ultimo turno di campionato contro l’Aek Atene, un passo falso che ha di fatto convinto la dirigenza greca a sollevare dall’incarico Hasi, già sotto pressione dopo la sconfitta al debutto in Champions con lo Sporting Lisbona e i pareggi ottenuti contro Xanthi e Asteras Tripolis.

All’Allianz Stadium, dunque, ci sarà Takis Lemonis sulla panchina dell’Olympiacos, una vecchia conoscenza della società del Pireo visto che aveva già sostituito l'esonerato portoghese Paulo Bento nello scorso marzo. Toccherà a lui provare a fermare Dybala e conquistare i primi punti di questa Champions.