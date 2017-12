Champions, Olympiacos-Juventus e Roma-Qarabag su Premium

Ultima giornata dei gironi di Champions League, alle 20:45 Juventus e Roma contro Olympiacos e Qarabag sono alla ricerca di una vittoria che renderebbe certi gli ottavi di finale ma, anche in caso di mancati tre punti, le chance di qualificazione non sarebbero poche. I bianconeri saranno in diretta esclusiva su Premium Sport HD, i giallorossi live su Premium Sport 2 HD.

OLYMPIACOS-JUVENTUS

La Juventus in Grecia per cercare il pass per gli ottavi di Champions League: con una vittoria contro l'Olympiacos la qualificazione sarà certa ma pure perdendo (in caso di non vittoria dello Sporting Lisbona al Camp Nou) i bianconeri supererebbero il girone. Allegri risolverà solo all'ultimo i dubbi su Buffon e Pjanic, l'impressione è che giocheranno Szczesny e Marchisio mentre l'assenza di Chiellini porta Barzagli al centro con l'inserimento di De Sciglio a destra. Davanti c'è Higuain, Mandzukic dalla panchina.



Formazioni ufficiali

OLYMPIACOS (4-3-3): Proto; Elabdellaoui, Nikolau, Engels, Koutris; Tachtsidis, Romao, Odjidja-Ofoe; Pardo, Djurdjevic, Sebà.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Matuidi; Cuadrado, Douglas Costa, Dybala; Higuain.

ROMA-QARABAG

Ai giallorossi servirà un successo per essere sicuri della qualificazione che potrebbe arrivare anche con un pari o una sconfitta e la mancata vittoria dell'Atletico Madrid a Londra contro il Chelsea. Di Francesco non rinuncia a Kolarov, dietro torna Fazio ma i rientri più pesanti sono quelli di Nainggolan e Perotti oltre ovviamente a De Rossi, squalificato in campionato.



Formazioni ufficiali

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti

Qarabag (4-1-4-1): Sehic; Medvedev, Yunuszada, Rzezniczak, Guerrier; Garayev; Ismailov, Almeida, Míchel, Madatov; Ndlovu