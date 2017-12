Champions, Olympiacos-Juventus 0-2, Allegri agli ottavi

L'obiettivo minimo è raggiunto: la Juventus è agli ottavi di Champions League. La quarta partita consecutiva chiusa senza subire gol regala ad Allegri una qualificazione ottenuta forse con qualche sforzo di troppo: i bianconeri, già davanti allo Sporting, erano consapevoli che gli sarebbe bastato vincere in Grecia per andare avanti, ma anche perdere (considerando che i portoghesi si sono arresi a Barcellona) avrebbe consentito di strappare il pass. Restano, però, i brividi corsi nel secondo tempo, prima del 2-0 definitivo di Bernardeschi.



Costretto a rinunciare a Buffon e Chiellini e con Pjanic non al meglio, Allegri sceglie il 4-2-3-1 con due mediani davanti alla difesa (Khedira e Matuidi), schierando Cuadrado a destra e Douglas Costa a sinistra. Al di là degli uomini, è l'atteggiamento che fa la differenza, perché la Juve è subito padrona del campo, Dybala sfiora il gol con una serpentina all'interno dell'area e un diagonale deviato in angolo da Proto, poi al 15' arriva il vantaggio: Matuidi vede lo scatto di Alex Sandro a sinistra, il brasiliano si infila nel buco clamorasamente lasciato dall'Olympiacos e ha gioco facile nel servire Cuadrado che a porta vuota insacca.



Alcune chiusure di Benatia, Barzagli e anche De Sciglio fanno capire che l'attenzione difensiva sembra tornata di nuovo ai massimi livelli, ma al 41' ci vuole un miracolo di Szczesny su colpo di testa ravvicinato di Djurdjevic per salvare il risultato. Sono più gli errori in appoggio, tuttavia, a far arrabbiare Allegri nel primo tempo, in particolare quelli di Dybala. D'altro canto, però, l'Olympiacos dimostra spesso un livello tecnico non all'altezza della Champions, sbagliando tantissimo in fase di costruzione, soprattutto con Tachtsidis, centrocampista dal lungo passato in Serie A. Nella ripresa, però, la Juve abbassa vistosamente il livello d'attenzione e si "concede" all'avversario che sfiora due volte il pari (altro miracolo di Szczesny su Marin e doppio legno di Ben Nabouhane), ma al 90' il gol di Bernardeschi scaccia i fantasmi: la Juve è agli ottavi.