Champions, Nizza-Napoli 0-2: azzurri ai gironi

Rotta la maledizione. Il Napoli si qualifica ai gironi di Champions League cancellando le delusioni patite dalle italiane nei peliminari nelle ultime sette stagioni (a eccezione del Milan nel 2013). Lo fa con grandissima personalità e maturità, dimostrando se ce ne fosse ancora bisogno di meritare un posto tra le grandi d'Europa. Il passaggio del turno non è mai stato in discussione soprattutto questa sera: davanti ai suoi tifosi il Nizza ha dovuto arrendersi di fronte alla forza di una squadra che sembra davvero una perfetta orchestra diretta da un maestro della panchina quale è Sarri. Il tecnico ha infuso la mentalità giusta, vincente, in un gruppo sempre più convinto dei propri mezzi. E chissà se i 31 milioni di euro derivanti dall'ingresso ai gironi non spingeranno De Laurentiis a comprare la classica ciliegina da mettere su una torta già davvero gustosa. Un ultimo acquisto potrebbe aumentare ulteriormente la qualità di una rosa pronta ad attendere il sorteggio in programma a Montecarlo giovedì alle 17:30 (diretta tv su Premium Sport HD) con fiducia e serenità.



NIZZA-NAPOLI 0-2 (cronaca e tabellino)



Alla vigilia della sfida Sarri aveva invitato i suoi giocatori a dimenticare il 2-0 ottenuto al San Paolo. Gli azzurri prendono alla lettera il tecnico attuando un pressing a tutto campo fin dall'avvio e attaccando proprio come se il match del San Paolo non si fosse disputato. Il Nizza è costretto sulla difensiva e non riesce a creare, non solo occasioni da gol, ma trame offensive degne di questo nome. Callejon e Insigne ci provano senza trovare la porta prima che Mertens, di sinistro da posizione ravvicinata, costringa Cardinale a un super intervento. Il forcing degli ospiti produce un'altra clamorosa occasione con Koulibaly: il difensore non impatta di testa su corner di Ghoulam. Il destro a giro di Insigne viene quindi deviato provvidenzialmente da Dante. La superiorità del Napoli a tratti è imbarazzante: le giocate a memoria dei sarriani mettono in crisi l'undici di Favre, disorientato e incapace di reagire di fronte all'onda azzurra. I padroni di casa si agrappano alle volate di Saint-Maximin anche se si tratta di fiammate isolate e prima del riposo Callejon non inquadra la porta col mancino.



A inizio ripresa il Napoli finalmente concretizza: al 48' Callejon infila Cardinale sfruttando al meglio l'invito di Hamsik dalla fascia sinistra e sblocca il match. Anche dopo l'1-0 l'atteggiamento dei campani però non cambia perché la pressione alta continua a togliere il respiro ai rossoneri: Mertens sfiora subito il raddoppio colpendo il palo con un gran destro. A questo punto il Nizza tenta di alzare il baricentro e aumentare i ritmi senza tuttavia spaventare Reina. Koulibaly e Albiol ingabbiano Balotelli e Sneijder finisce nella rete predisposta dai rivali. Ben più ficcanti le accelerazioni di Insigne: Cardinale respinge il tentativo del numero 24 che in seguito calcia troppo debolmente e spreca un'altra buona chance. Il canovaccio della sfida rimane immutato dopo i cambi effettuati da Sarri con gli ingressi di Zielinski e Rog per Hamsik e Allan. Il centrocampista polacco sfiora il raddoppio: il suo tiro da fuori si spegne sul fondo non di molto. Raddoppio soltanto rinviato: all'89' il destro di Insigne non lascia scampo a Cardinale. E' festa Napoli mentre la traversa nega al Nizza il gol della bandiera (mancino di Lees-Melou).