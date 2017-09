Champions, nessun provvedimento Uefa per il dito medio di Higuain

L'Uefa ha scelto di non aprire alcun procedimento disciplinare in merito al dito medio che Gonzalo Higuain ha rivolto ai tifosi del Camp Nou al momento della sostituzione in Barcellona-Juventus. La sanzione non arriverà ed è una buona notizia per i bianconeri visto che in passato ci sono stati casi analoghi puniti con squalifiche.



A gennaio del 2016, Roberto Mancini - allora allenatore dell'Inter - rivolse un dito medio ai tifosi del Milan rientrando negli spogliatoi e fu fermato per un turno, stessa punizione per il gestaccio di Suarez (ai tempi del Liverpool) ai tifosi del Fulham nel 2011. Recentemente Ancelotti era stato graziato in Bundesliga per aver fatto il dito medio ai tifosi dell'Hertha Berlino.