Champions, Nedved cauto: "Se sottovalutiamo il Porto, la pagheremo cara"

Il primo commento della Juventus al sorteggio degli ottavi di Champions League è affidato al vicepresidente Pavel Nedved: "Non possiamo sottovalutare il Porto - le parole a Premium Sport -, se in Europa fai così, la paghi immediatamente con l'eliminazione. Saranno due partite difficili contro una squadra che ha già sbattuto fuori un'italiana (la Roma ai playoff, ndr)". Ancora Nedved: "In Champions sono sempre sfide delicate, abbiamo tanto rispetto per gli avversari. Sarà importante arrivare al massimo della forma in primavera".



Il derby vinto ha sancito la superiorità bianconera in campionato: "Posso fare solo i complimenti allo staff e alla squadra, credo che la Juventus sia stata troppo criticata. Abbiamo affrontato tante difficoltà e ne siamo usciti alla grande, possiamo solo continuare così: raccogliendo vittorie su vittorie". Sul match contro il Torino: "Difficilmente la Juve sbaglia partite decisive, è stato un momento particolare perché siamo andati sotto ma poi abbiamo ribadito chi siamo". Il vicepresidente, però, non ha potuto consolare Mandzukic, uscito infastidito per la sostituzione: "Gli ho mandato un messaggio perché ero squalificato e non sono riuscito ad abbracciarlo, siamo contenti di averlo con noi, è un grande".



Nedved infine lascia trapelare qualcosa in vista del mercato e su rinforzi per il centrocampo: "A gennaio partiranno uomini importanti per la Coppa D'Africa, potremmo investire in quel reparto ma sono domande da fare a Marotta. Finora siamo stati competitivi in Italia, crediamo di essere comunque già forti così".

ALLEGRI: "NESSUNA ANSIA, POSSIAMO BATTERE TUTTI"

Su Twitter, Massimiliano Allegri ha commentato così l'esito dei sorteggi: "Non avevo particolari ansie perché so che questa Juventus può battere chiunque ma a questi livelli nessuna partita è semplice".