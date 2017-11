Champions, Napoli-Shakhtar affidata a Skomina. Incroci agrodolci per Sarri

Sarà lo sloveno Damir Skomina ad arbitrare Napoli-Shakhtar Donetsk in programma martedì 21 novembre al San Paolo e valida per la 5/a giornata del girone F di Champions League (diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45). Il 41enne sarà coadiuvato dai guardialinee Matej Jug e Slavko Vinčić.



Skomina ha già diretto gli azzurri in Champions contro il City (vittoria 2-1 nella stagione 2011-2012), Real Madrid (sconfitta per 3-1 la scorsa stagione nell'andata degli ottavi al Bernabeu) e nel ritorno dei playoff di questa estate contro il Nizza quando la squadra di Sarri si impose 2-0. Il fischietto ha diretto anche la finale di Europa League Manchester-Ajax e la Supercoppa Europea 2012.