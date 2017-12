Champions, Napoli-Shakhtar 3-0: ottavi ancora possibili

Il calcio racchiuso in 6 secondi: Lorenzo Insigne riceve palla da Hamsik sulla sinistra, alza la testa, salta un avversario, ne dribbla un altro, rialza la testa, guarda verso la porta e fa partire un destro spaventoso col pallone che si infila all'incrocio, sul secondo palo. Il Napoli, abituato a vincere col gioco spettacolare, per una notte si aggrappa anche e forse soprattutto alla magia di un campione. Certo, contro lo Shakhtar finisce 3-0 e gli azzurri restano in corsa per gli ottavi di Champions, ma senza quella prodezza che ha sbloccato il risultato, difficile immaginare come sarebbe andata. Ed è impossibile non ripensare a quello che non è stato, a quello che Insigne, magari, poteva regalare a tutta l'Italia solo una settimana fa, quando Ventura l'ha lasciato in panchina tutta la partita a guardare la Nazionale restare fuori dal Mondiale.



Impossibile anche non pensare al San Paolo desolatamente vuoto, con poco più di 15 mila spettatori: forse neppure i tifosi partenopei, tra i più calorosi d'Europa, credevano alle possibilità della loro squadra. Tutto sommato, però, bastava un gol per mettersi in una situazione di vantaggio e il Napoli ha trovato il primo all'11' della ripresa, con il giocatore più rappresentativo, quello che è rimasto in dubbio fino a un'ora prima della partita per un dolore al ginocchio. Fino a quel momento anche lui non aveva fatto granché, eppure era stato comunque l'unico pericoloso nel brutto primo tempo degli azzurri, lenti e senza mordente, costringendo Pyatov alla prodezza.



Reina ha tenuto a galla il Napoli salvando su Taison e Marlos, lo Shakhtar ha tenuto bene il campo per quasi un'ora e poi si è sciolto, un po' a sorpresa: emblematico il retropassaggio sciagurato di Butko al proprio portiere sull'1-0, con Zielinski incapace di segnare praticamente a porta vuota dopo il tocco di Mertens. Per fortuna il polacco si è fatto perdonare, regalando il raddoppio da due passi sempre su assist di Mertens, che poi ha sigillato il match sugli sviluppi di un corner, sfruttando una torre di Albiol. Così il Napoli è proiettato già all'ultima giornata: dovrà battere il Feyenoord a Rotterdam e dovrà sperare che il Manchester City vinca in Ucraina contro lo Shakhtar. Finora, del resto, in tutta la stagione Guardiola le ha vinte quasi tutte: magari farà un favore a Sarri, che tanto apprezza.