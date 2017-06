Champions, Napoli-Real Madrid: la vigilia LIVE

Dopo il 3-1 blancos dell'andata, il Napoli sogna la rimonta Champions contro il Real Madrid per tentare di accedere ai quarti di finale. Ecco la vigilia del big match, che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Premium Sport HD domani alle 20:45. Alle 14 Maurizio Sarri parlerà in conferenza (diretta su Premium Sport), alle 18:30 sarà il turno di Zinedine Zidane.

22:00 AS, I TIFOSI BLANCOS: "NO ALLA BBC"

I tifosi del Real Madrid non vogliono la BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) in campo contro il Napoli. La prova di solidità mostrata dal Real contro l'Eibar (affrontato senza Bale e Ronaldo) sembra aver convinto i tifosi blancos, che non si fidano del Napoli. Il 77% delle risposte a un sondaggio che chiedeva se schierare il tridente titolare lanciato da As ha dato parere contrario.

20:20 CARLO LANDONI: "REAL CON L'ONCE DE GALA"

20:00 REAL, RIFINITURA AL SAN PAOLO

18:00 LE IMMAGINI DELL'ALLENAMENTO DEL NAPOLI

14:45 HAMSIK: "IL NAPOLI NON SBAGLIA LE GRANDI PARTITE"

Per tutte le parole del capitano azzurro e per il video clicca qui.

14:30 SARRI: "LA PRESSIONE E' TUTTA SUL REAL"

Per tutta la conferenza stampa del tecnico azzurro e per il video clicca qui

14:00 L'ARRIVO DEL REAL A PALAZZO CARACCIOLO

13:15 IL REAL MADRID E' A NAPOLI

13:06 ECCO LA PIZZA CR7

Napoli è pronta ad accogliere il Real Madrid e Cristiano Ronaldo. Per l'occasione in città è stata cucinata anche una pizza dedicata al Pallone d'Oro con le iniziali CR7 in bella vista...

12:26 FOLLA DAVANTI A PALAZZO CARACCIOLO

Come testimonia la foto del nostro inviato Daniele Miceli, fuori da Palazzo Caracciolo, hotel che ospiterà il Real Madrid, c'è una grande folla. I tifosi del Napoli hanno promesso di far trascorrere una notte d'inferno ai blancos: "Non riposeranno, dovranno scendere in campo ancora addormentati".

11:35 CANTONE (ANAC): "SPERIAMO DI FARCELA"

Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, l'Autorità anti corruzione, tifoso del Napoli, annuncia la sua presenza allo stadio San Paolo in vista del match di Champions con il Real Madrid. "Domani sera - dice, interpellato dai giornalisti a margine di un seminario sui contratti pubblici in corso a Pompei (Napoli) - sarò lì e spero che ce la faremo".

11:00 ZIDANE NE CONVOCA 19, VARANE OUT

I convocati del Real Madrid, Zidane perde Varane per infortunio:

Portieri: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yanez

Difensori: Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Danilo

Centrocampisti: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco

Attaccanti: Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Mariano, Morata

10:15 Il REAL ATTERRA ALLE 13:05

Il Real Madrid arriverà a Napoli alle 13.05 su un volo Iberia proveniente dalla capitale spagnola. La squadra spagnola si trasferirà a bordo di un bus a Palazzo Caracciolo, l'hotel in via Carbonara che ospiterà Ronaldo e compagni fino a domani sera.

09:30 PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zidane

Abritro: Cakir (Turchia)

09:00 AL SAN PAOLO ATTESI 56.000 SPETTATORI

L'attesa in città è altissima e domani ci sarà il tutto esaurito al San Paolo, i cui cancelli apriranno alle 15: allo stadio sono attesi circa 56.000 spettatori, compresi i 2800 tifosi blancos che saranno nel settore ospiti.