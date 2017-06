Champions, Napoli-Real Madrid è già iniziata grazie a Leandrinho

Alla sfida di Champions League tra Real Madrid e Napoli manca ancora un mesetto ma gli azzurri si sono già portati avanti, grazie all'acquisto di Leandrinho. L'intermediario che ha curato l'affare con il Ponte Preta ha spiegato a Radio Crc che "il giocatore interessava anche a Real e City ma il Napoli ha creduto sin da subito al ragazzo, bisogna fare i complimenti a Giuntoli e al suo staff" le parole di Sandro Stemperini.



Poi ha illustrato le caratteristiche della punta brasiliana di 18 anni: "E’ inattivo da qualche tempo ed ha bisogno di recuperare la forma fisica ideale, poi deciderà il Napoli se tenerlo in prima squadra o farlo giocare con la Primavera. In Nazionale ha giocato come seconda punta, come esterno di sinistra, ma anche a destra. E’ bravo a saltare l’uomo, è veloce e ha un buon tiro".