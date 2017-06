Champions, Napoli-Real Madrid: divieto di sosta a 60 metri dall'hotel

Il Comune di Napoli blinderà la zona dell'albergo dove alloggerà il Real Madrid a partire dalla mezzanotte di lunedì 6 marzo, meno di 24 ore prima della sfida di ritorno degli ottavi di Champions. La polizia municipale ha già affisso i cartelli con i divieti di sosta nel raggio di 60 metri rispetto all'hotel Palazzo Caracciolo, validi ovviamente da quel momento, per garantire la massima sicurezza.



Il Comune adotterà mezzi di sicurezza speciali nella zona dell'albergo anche nei prossimi giorni, bloccando l'accesso al pubblico durante il pernottamento del Real Madrid. I blancos arriveranno a Napoli alle ore 13 a bordo di un volo speciale e alloggeranno in pieno centro cittadino, in uno dei palazzi simbolo della storia napoletana.