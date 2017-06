Champions, Napoli-Real Madrid 1-3: Ramos condanna Sarri

Come al Bernabeu, il sogno del Napoli dura un tempo o poco più. Quarantacinque minuti ad altissimo livello, con i campioni d'Europa e del mondo impauriti e quasi dominati, non sono bastati agli azzurri neanche a portare a casa un pareggio perché il Real Madrid è sempre il Real Madrid, perché la Champions League è la competizione dei dettagli e perché Sergio Ramos - 28 partite, 10 gol e un assist in stagione: alla faccia del difensore! - ha sempre il tempismo giusto per azzannare i sogni degli avversari (anche se marcarlo a zona sui calci da fermo non è la migliore delle idee).



NAPOLI-REAL MADRID 1-3 (Tabellino e cronaca)

Il San Paolo, carico già dal primo pomeriggio, risponde forte alle richieste di Sarri e Hamsik e a sua volta spinge la squadra a una partenza a tutta birra. Pressing, giocate di prima, coraggio. Nella prima mezz'ora il Napoli tira sette volte verso Navas, batte quattro calci d'angolo (a zero) con il 59% di possesso palla e segna anche: perfetta combo Hamsik-Mertens, che il belga chiude di sinistro per il 23° gol stagionale. Il Real sembra rimasto a Palazzo Caracciolo, Kroos e Modric sovrastati dal centrocampo azzurro, Cristiano Ronaldo fischiato ed isolato anche se è suo l'unico lampo blancos, palo al 30' che assomiglia più a un errore che alla bella giocata che poteva interrompere il suo digiuno in Champions. Alla fine saranno ben 11 i tiri subìti dalle merengues nel primo tempo, compreso l'altro palo (questa volta di Mertens) al 37', non accadeva dal 2013.



Le domande prima della ripresa rimangono le stesse: il Napoli calerà? Il Real si sveglierà? Entrambe le cose. Un po' come Benzema e Casemiro al Bernabeu, Sergio Ramos in sei minuti ribalta la partita, sempre di testa, sempre da angolo, sempre saltando praticamente da solo nella difesa a zona di Sarri. San Paolo ammutolito e partita che inevitabilmente scende di tono con Morata che eguaglia il risultato dell'andata nel finale, ma lo stadio non abbassa giustamente la testa e applaude Insigne e Hamsik quando vengono sostituiti e tutta la squadra al fischio finale.



Il Napoli le ha provate tutte, dalla carica di Maradona alla presenza di Careca sino a 45 minuti incredibili, ma i quarti di finale di Champions rimangono un sogno. Ora all'Italia rimane solo la Juventus.