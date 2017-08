Champions, Napoli-Nizza: trasferte vietate ai tifosi

Trasferte vietate per i tifosi di Nizza e Napoli in occasione del playoff di Champions League in programma mercoledì 16 e martedì 22 agosto. Giovedì il club francese sul proprio sito ufficiale aveva anticipato ai propri tifosi l'orientamento delle autorità italiane sull'andata, sabato è arrivata la conferma ufficiale anche dalla sponda azzurra.



Questo il comunicato apparso sul sito del Napoli: "La Prefettura di Nizza ha disposto il divieto ai tifosi del Napoli di accedere nella zona perimetrale dello Stadio Allianz Arena nella giornata del 22 agosto, in occasione del match Nizza-Napoli, ritorno del preliminare di Champions League".



Invece così giovedì i rossoneri: "Le autorità italiane hanno informato il Nizza che la vendita dei biglietti per la partita di Napoli è stata vietata a tutti i residenti in Francia per motivi di sicurezza. I tifosi del Nizza quindi purtroppo non potranno sostenere la loro squadra al San Paolo nella gara di andata della Champions League. Per quanto concerne il ritorno a Nizza, le autorità francesi valuteranno nelle prossime ore la possibilità di vietare la trasferta ai tifosi napoletani".