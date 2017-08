Champions, Napoli-Nizza 2-0: decidono Mertens e Jorginho

Il Napoli vince 2-0 l'andata del playoff Champions League contro il Nizza e mette in discesa la qualificazione ai gironi: al San Paolo decidono Mertens e Jorginho con un gol per tempo in un match che gli azzurri hanno sostanzialmente dominato per intero, a maggior ragione negli ultimi dieci minuti finali quando sono rimasti in undici contro nove pur non trovando la terza rete che avrebbe garantito maggiore tranquillità a Sarri.



Sono passati quasi tre mesi da Sampdoria-Napoli, ultima partita dello scorso campionato di serie A, eppure per la squadra di Sarri è come se quel filo non si fosse interrotto: ritmi altissimi, scambi spettacolari ma pure amnesie difensive e troppi, troppi errori sottoporta. Quest'ultimo aspetto è quello da tenere in maggiore considerazione in vista del ritorno ma anche di tutta la stagione: gli azzurri segnano su un'intuizione di Mertens (che scatta dietro Dante e dribbla Cardinale in libera uscita prima di insaccare) e su calcio di rigore (per fallo di Jallet sul belga che però inizia fuori area) ma si mangiano una quantità di occasioni da mettersi le mani sulla testa.



Dal colpo di testa di Callejon a due passi dalla porta agli albori del match al sinistro di Milik lisciato davanti a Cardinale a cinque minuti dalla fine, ci sono almeno altre cinque chance che Mertens, Callejon e Insigne non riescono a insaccare rendendo più rotondo il risultato. Il Nizza gioca solo in ripartenza, punge poco, soffre la lentezza della sua linea difensiva ma saltuariamente trova spazi centrali a ridosso dell'area partenopea sfiorando pure il colpaccio: si sente la mancanza di Balotelli e Sneijder ma questo Napoli è due gradini sopra i francesi che nel finale rimangono pure in nove. Entrataccia di Koziello su Zielinski punita da Marciniak con il rosso diretto, Plea protesta e si prende il secondo giallo: mancheranno nel match di ritorno tra sei giorni all'Allianz Riviera.