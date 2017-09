Champions, Napoli-Feyenoord su Premium Sport

Dopo la sconfitta in Ucraina nella prima partita del girone, il Napoli non ha già quasi più scelta: contro il Feyenoord servono i tre punti per non rischiare di compromettere la qualificazione agli ottavi di Champions League.



Tre punti sarebbero anche il regalo migliore per Milik, appena operato: l'assenza dell'attaccante lascia poche scelte a Sarri, soprattutto in attacco: in campo al San Paolo (ore 20:45, diretta tv su Premium Sport HD) andranno quindi i titolarissimi.



Gli olandesi non vivono un buon momento di forma e sono arrivati in Italia senza pedine importanti come Jorgensen, Vermeer e Botteghin ma in campo europeo meglio non sottovalutare nessuno.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3) UFFICIALE: Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

Feyenoord (4-3-3): Jones; Diks, Van der Heijden, St. Juste, Haps; Vilhena, El Hamadi, Amrabat; Berghuis, Kramer, Boetius. All. Van Bronckhorst.