Champions, Napoli-Feyenoord 3-1, Insigne-Mertens-Callejon

È possibile che gli esteti del calcio stavolta storcano un po' il naso, ma quello che conta, intanto, è che il Napoli vince e lo fa segnando altri tre gol anche in Champions, come accade dall'inizio della stagione in Serie A, e subendone uno nel finale ininfluente. L'ostacolo Feyenoord è superato in scioltezza non tanto per la bellezza del gioco, ma perché senza strafare e tutto sommato senza rischiare (rigore a parte), gli azzurri dilagano e si rimettono in piena corsa per la qualificazione agguantando lo Shakhtar a quota 3 punti. Al San Paolo decidono i tre tenori, Insigne, Mertens e Callejon, citati in ordine di sequenza dei gol: restano loro la grande forza di questa squadra.



La magia che sblocca il risultato arriva quasi subito: al 7' Callejon ruba palla a centrocampo, Insigne riesce in qualche modo a farla sua e a involarsi verso la porta scagliando un destro imparabile dal limite: la dedica è per Milik, anche se dalla panchina gli danno in mano una maglia di Zielinski, forse per scherzo. Sembra il preludio a una gara spettacolare, invece il Napoli si siede e quel che è strano è che lascia il possesso palla al Feyenoord. Il pericolo più grande che creano gli olandesi, tuttavia, è un'ammonizione strappata a Koulibaly, così bastano cinque minuti di accelerazioni per sfiorare due volte il bis nel finale di tempo, con Insigne e Hamsik.



Il capitano rimanda ancora l'appuntamento col gol, Mertens non lo fa in apertura di ripresa approfittando del regalo dell'ex compagno di squadra Diks, confuso dalla pressione di Insigne: 49', è 2-0. Il copione della partita non cambia perché il Napoli prova più che altro a gestire e rischia a metà ripresa quando un intervento di Ghoulam viene giudicato da rigore: Reina fa la prodezza su Toornstra e qualche minuto dopo Callejon chiude i conti su assist di Mertens. Il sipario, in realtà, lo chiude Amrabat al 93': la difesa del Napoli gli regala il gol del 3-1. Per ora non fa così male.