Champions, Napoli-Dinamo Kiev affidata al rumeno Hategan

Sarà il romeno Ovidiu Hategan a dirigere Napoli-Dinamo Kiev, partita valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League e in programma al San Paolo mercoledì 23 novembre alle 20.45 (in diretta su Premium Sport HD). Hategan, rende noto la Uefa, sarà coadiuvato dagli assistenti Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe. Addizionali d'area Radu Petrescu e Sebastian Colţescu, quarto uomo Radu Ghinguleac, anche loro romeni. Due i precedenti per il Napoli con questo fischietto, entrambi positivi: il 2-1 in Svezia contro l'Aik Solna nell'Europa League 2012-13 e il 3-1 sullo Swansea, sempre in Europa League, nella stagione 2013-14.