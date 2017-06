Champions, Napoli: dentro Pavoletti, ancora fuori Tonelli

Sono arrivate anche le scelte di Maurizio Sarri in vista della seconda fase della Champions League (e gli ottavi di finale delle squadre italiane saranno in diretta esclusiva su Premium): nel Napoli fuori gli ex Manolo Gabbiadini e Roberto Insigne, dentro solo Leonardo Pavoletti. Ancora fuori Lorenzo Tonelli.



La lista aggiornata:

Portieri: Reina, Rafael, Sepe

Difensori: Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Maksimovic, Strinic

Centrocampisti: Allan, Diawara, Giaccherini, Hamsik, Jorginho, Rog, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Lorenzo Insigne, Mertens, Milik, Pavoletti.