Champions, Mourinho abbraccia il giornalista dopo Siviglia-United

Leggendo le formazioni di Siviglia-Manchester United di Champions League, spiccava l'assenza di Paul Pogba dall'inizio: una vera e propria sorpresa, anche se poi il francese è entrato in campo al 17' per l'infortunio di Herrera. Quasi scontato che, dopo lo 0-0, molte delle domande al portoghese riguardassero l'esclusione di Pogba. Ecco perché, quando un giornalista ha evitato l'argomento, chiedendo invece come avesse giocato il sostituto McTominay, Mou gli ha detto sorridendo: "Nessuna domanda su Pogba? Posso abbracciarti?".

"Scott McTominay played very well..."



"Can I hug you?! Thank you, thank you!"



"No more Pogba questions!" 😂@DesKellyBTS and José Mourinho hug it out after the match 🤗 pic.twitter.com/OFIIhkYLyZ