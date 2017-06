Champions, Morientes: "Vincerà il Real con un rigore inesistente di Bale"

"Confermo che il Real batterà 1-0 la Juventus, anche su rigore inesistente... E lo segnerà Bale, che quando è stato bene ha sempre giocato". Fernando Morientes, ex attaccante dei blancos, fa il suo pronostico per la finale di Champions in programma a Cardiff il 3 giugno (diretta tv su Premium Sport anche in 4k).



Con la maglia delle merengues Morientes ha conquistato tre volte la coppa dalle grandi orecchie: nel 1998 (contro la Juve), nel 2000 e nel 2002. Tre successi che fanno dire all'ex punta ad As: "Con il Real in finale mi sono sempre sentito favorito, però alla fine decide tutto il destino".



I tifosi bianconeri, dopo 3 ko nell'appuntamento conclusivo, si augurano che proprio il destino in questa circostanza sia favorevole. Un'eventuale successo metterebbe Buffon in pole position per la vittoria del Pallone d'Oro: "Il calcio deve una Champions all'Atletico Madrid e a Buffon. Vieni ricordato se vinci, non se arrivi secondo. È uno sport egoista".