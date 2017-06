Champions, Monaco-Juventus 0-2: Higuain doppietta, finale vicina

Un'altra notte di grande Juve. Il 2-0 al Monaco firmato Higuain vale più o meno come il 3-0 del Real Madrid all'Atletico: un'ipoteca enorme sulla finale. Perché non è stato un dominio, perché i giovani talentuosi in biancorosso non sono stati umiliati e non sono mai usciti dalla partita, ma semplicemente hanno trovato di fronte una squadra ormai matura, consapevole della propria forza. A brillare, in particolare, è la stessa del Pipita: in una partita segna lo stesso numero di gol che aveva realizzato nelle precedenti 24 a eliminazione diretta in Champions. Grazie a lui Cardiff è decisamente vicina.



Allegri sorprende tutti tenendo fuori Cuadrado: il 4-2-3-1 è confermato, ma con Barzagli in campo e Dani Alves avanzato il passaggio a gara in corso al 3-5-2 è più semplice e la possibilità di chiudere gli spazi ai "velocisti" avversari più alta. L'intenzione del tecnico bianconero è quella di non consentire le volate a Lemar e Bernardo Silva sulle fasce, di solito frequentemente aiutati dai terzini, né a Mbappé di inserirsi centralmente. Riesce benissimo, tranne per cinque minuti della fase centrale del primo tempo, quando un paio di palle perse banalmente innescano le ripartenze del Monaco, per fortuna della Juve non letali. Il Monaco, poi, si fa del male da solo perché Mendy, promettente terzino sinistro cercato anche dal Milan, viene escluso per motivi disciplinari e non va neppure in panchina.



Dopo un buon inizio, ma senza conclusioni pericolose, i bianconeri si fanno infilzare due-tre volte: né Mbappé, né Falcao centrano il bersaglio trovando anche la reattività di Buffon alla centesima gara di Champions con la Juve. Il gol di Higuain, allora, calza a pennello, perché rompe il leggero predominio del Monaco: l'azione avviata da un tacco di Dybala viene portata avanti dal Pipita e rifinita col cesello da un altro tacco, quello di Dani Alves, che innesca il tocco vincente dell'argentino. Prima aveva avuto un'altra palla per far male, sugli sviluppi di un corner, e non l'aveva sfruttata. Commette anche altri errori, soprattutto in appoggio, ma ha il merito indiscutibile di sbloccare il risultato nel momento più delicato.



Poi, nella ripresa, è sempre Higuain a chiudere i conti, su un altro cross di Dani Alves, su un'altra azione avviata da Dybala: arriva sul pallone come un rapace, Glik è scavalcato e Subasic è battuto. Prima, Falcao non aveva avuto lo stesso killer instinct: si è liberato bene in area poi ha calciato su Buffon. Il resto è pura accademia: la Juve controlla senza mai soffrire, il Monaco non sfonda più e sfiora il gol solo al 90' su un colpo di testa di Germain sul quale Buffon compie un miracolo conservando così l'imbattibilità in Champions che dura dal 22 novembre, 621'. Del resto anche Messi, Suarez e Neymar si erano dovuti inchinare al muro bianconero. Il 3 giugno, a Cardiff, quasi certamente si giocherà Juventus-Real Madrid.