Champions, Milik sfida il Real: "Gioco a calcio per partite come questa"

Non sta nella pelle Arkadiusz Milik dopo aver saputo che il suo Napoli affronterà i campioni in carica del Real Madrid negli ottavi di Champions League (grande esclusiva dei canali Premium). Gli azzurri saranno di scena al Bernabeu il 15 febbraio e poi si giocheranno la qualificazione al San Paolo il 7 marzo: l'attaccante polacco dovrebbe poter recuperare dall'infortunio in tempo per la gara d'andata e mette già nel mirino CR7 e compagni. Dal divano di casa, dove stava seguendo i sorteggi in diretta su Premium Sport, il centravanti di Sarri ha twittato pieno di emozione: "Gioco a calcio per momenti come questo, sarà una grande sfida, aspettiamo il Real Madrid".

You play football for a moments like this Big challenge ahead, we are waiting for Real. — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) 12 dicembre 2016

DE LAURENTIIS: "SFIDA DI FASCINO, CE LA GIOCHIAMO"

Anche il presidente De Laurentiis è emozionato per il sorteggio e sul sito ufficiale del club dichiara: "Sarà una partita tostissima, Sarri lo aveva detto... Sarà il Real ed è stato accontentato. Noi siamo accanto a lui in questa sfida. La prima la giocheremo lì e poi ce la giocheremo tutta quanta al San Paolo. Credo che sarà una di quelle sfide dal grande fascino che rimarrà nella storia del calcio Napoli. Ben venga il Real Madrid dall’urna. Ora i nuovi acquisti si stanno inserendo e Mertens sta dimostrando di fare bene anche nel ruolo di prima punta. Ora però non ci lodiamo troppo”.