Champions, Milik regala i primi tre punti al Napoli

Buona partenza del Napoli in Champions League, a Kiev gli azzurri vanno sotto contro la Dinamo per la rete di Garmash ma ribaltano il risultato già nel primo tempo grazie alla doppietta di Milik. Tre punti fondamentali per Maurizio Sarri, all'esordio in Champions, e non solo per l'economia del girone B.



Il Napoli si presenta il tridente composto da Milik, Mertens e Callejon, in regia c'è Jorginho con Allan e Hamsik ai suoi lati. Ghoulam e Hysaj i terzini. Rebrov, però, non è da meno e schiera Moraes supportato da due giocatori offensivi come Yarmolenko e Tsyganov. E sono proprio loro ad imbastire l'azione dell'1-0: cross del numero 10, sponda dell'ala sinistra e girata di Garmash che batte Reina. Gli uomini di Sarri accusano minuti di sbandamento pur senza rischiare seriamente il raddoppio avversario, la svolta arriva al minuto 36: Ghoulam crossa per Milik che beffa Shovkovskiy con un tiro sporco e segna il suo terzo gol in Champions. Dieci minuti dopo arriva il raddoppio di testa sulla sponda di Mertens, con il portiere ucraino ancora tutto meno che perfetto.



Nella ripresa il Napoli affonda poco e, anche quando la Dinamo rimane in 10 per il doppio giallo a Sydorchuk, cerca più che altro di tenere la palla lontana da Reina. L'occasione per il tris però ci sarebbe anche ma il gran collo pieno di Mertens si schianta sul palo (63'). Poco male, i tre punti e il primo posto solitario nel girone arrivano lo stesso.